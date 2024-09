Napoli: svolta Osimhen a gennaio, lo comprano in Serie A

Da Beautiful a Osimhen il passaggio è breve, perché quest’estate è stata scritta una delle più grandi soap opere del calciomercato in Italia a causa dell’attaccante nigeriano e il Napoli.

Adesso è tutto pronto per un grande addio in vista delle prossime sessioni di mercato, perché l’attaccante è in scadenza 2026 con il Napoli ma c’è un accordo dopo il prestito con il Galatasaray che permette al club azzurro di attivare l’opzione per prolungare di un altro anno fino al 2027 e fissare una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, che però non è possibile sfruttare in Serie A.

Adesso aumentano le voci di calciomercato sul futuro di Osimhen che è pronto a lasciare definitivamente il Napoli una volta e per tutte. Perché ci sono aggiornamenti che riguardano il possibile cambio di maglia del giocatore che può lasciare anche a gennaio stesso il club turco.

Osimhen ha firmato con il Galatasaray in prestito e resterà fino al termine della stagione, fino a cambio di strategia. Servirà una ricca offerta che possa convincere il giocatore, il Napoli e il Galatasaray che dovrà dare poi il via libera definitivo.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen, lo comprano in Serie A

Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro di Osimhen che è pronto a lasciare il Napoli da subito, perché ci sono novità che arrivano e che possono far cambiare tutto a gennaio perché si possono aprire dei nuovi scenari molto importanti.

Attenzione quindi alla scelta definitiva che può fare lo stesso giocatore, che dovrà però fare pressioni sul Napoli se vorrà ottenere la cessione in un club di Serie A. Perché non c’è nessuna intenzione da parte di ADL di vendere Osimhen in una rivale in Italia.

Per farlo però servirà una vera offerta folle per il giocatore. Perché Osimhen può lasciare il Napoli e restare in Serie A solo per una maxi offerta.

La notizia è arrivata direttamente dalla Rai con Paganini che svela il possibile accordo per comprare Osimhen con la Juventus che già a gennaio può essere un vero obiettivo del club bianconero con Vlahovic che ora diventa un caso e Thiago Motta che non ha una sostituto al momento visto l’infortunio di Milik.

Vedremo se la Juventus affonderà per Osimhen e che tipo di risposta arriverà dal Napoli che per lasciarlo andare in Italia lo farà solo per una vera offerta superiore alla clausola di 75 milioni di euro che è imposta nel contratto del giocatore.