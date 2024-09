Rabbia e reazione al cambio: la risposta di Conte al giocatore

Pugni e rabbia al momento della sostituzione, le telecamere hanno “pizzicato” il calciatore quando è stato sostituito.

Tutto normale, forse tutto è stato dettato dalla frustrazione di non essere riuscito ad incidere quanto avrebbe voluto in Juventus-Napoli e la situazione richiama l’attenzione per quanto si vide in passato, proprio con Antonio Conte in panchina.

Alla mente di qualcuno viene sicuramente il ricordo di quanto Lautaro Martinez si lamentò in panchina, con l’allora braccio destro, come oggi al Napoli, Lele Oriali che cercò di placare una situazione che riguardava il Toro argentino. Perché, ai tempi della pandemia, erano udibili voci e schiamazzi in panchina, limpidamente, tant’è che si sentì chiaro e tondo il diverbio tra Conte e lo stesso calciatore. Cosa non possibile nel calcio di oggi, non che fosse successo qualcosa tra Conte e lo stesso calciatore del Napoli, che però ha avuto una reazione in panchina dopo la sostituzione.

Sfogo in panchina, Conte lo guarda: la reazione in Juve-Napoli

Si è lamentato al momento del cambio, il calciatore del Napoli. E Antonio Conte lo avrebbe notato. Le immagini sono chiare e la lamentela più che altro non è al momento del cambio o per la sostituzione, bensì per uno sfogo del tutto personale che, in ogni caso, non è passato inosservato.

Dalle immagini pubblicate da Dazn e come si era anche notato in diretta, la reazione del calciatore è arrivata direttamente in panchina quando, sferrando un pugno, ha sfogato così tutta la sua ira, per una prestazione più che opaca in Juve-Napoli.

Si tratta infatti di Kvaratskhelia che, una volta sostituito nel doppio cambio che lo ha visto fuori con Big Rom Lukaku, si è trovato in panchina e se l’è presa con le poltroncine della panchina dell’Allianz Stadium.

Cos’ha fatto Kvara al cambio, le immagini da Dazn

Clima del tutto disteso tra Kvara e Conte, non come gli accadde per quella che fu la reazione passata di Lautaro, con conseguente “gag” in allenamento dove Conte si prese “a cazzotti” con Lautaro, in un incontro di boxe finto, ad Appiano Gentile. Ha prima salutato Conte, dandogli la mano, salutato i compagni che entravano e poi scuro in volto avrebbe raggiunto il suo posto in panchina, per poi sferrare un pugno, arrabbiatissimo, per la sua prestazione da cinque. Sono infatti volati 5 e 5,5 nelle valutazioni dei quotidiani, quest’oggi, per Kvara.

Come ha reagito Conte allo sfogo del calciatore

Il calciatore che si è sfogato in questa maniera, ha visto Conte “reagire” in maniera impassibile. I due lavoreranno insieme per andare a migliorare tutto ciò che contro la Juve non ha funzionato. Difficile ipotizzare il suo impiego contro il Palermo in Coppa Italia, spazio in avanti potrebbe esserci per Neres o Ngonge, con un attacco che sarà rivoluzionato senza né lui né Lukaku.