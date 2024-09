“Sarò operato al cuore”: il dramma del “quasi” ex Roma e Napoli

Un dramma che sconvolge il mondo del calcio internazionale, secondo quanto si apprende sull’ex obiettivo del Napoli.

Poteva cambiare per sempre la sua storia personale e calcistica, qualora avesse accettato l’offerta del Napoli, ma le cose sono state stravolte anche nelle visite mediche, poi respinte, che non hanno permesso il passaggio in Serie A del difensore austriaco.

Probabilmente c’era effettivamente qualcosa che non andava, con il calciatore che sarà sottoposto ad un intervento al cuore. Non convocato per la sfida contro il Rennes, il difensore austriaco ha annunciato i motivi della sua assenza che sono stati riportati dal quotidiano Kleine Zeitung, che ha raccontato la sua particolare situazione personale.

Problema al cuore, sarà operato: il dramma del difensore

Un dramma personale vero e proprio perché se c’è per la vita di tutti i giorni, un problema del genere è difficile da affrontare e superare, per un calciatore che vive di costante sforzo fisico e con il cuore che deve essere appunto sano, le cose non sono proprio serene. Rischia di non giocare più a calcio, per il problema al cuore.

È la storia del difensore austriaco che era ad un passo dall’approdo in Serie A, con tanto di “bagarre” social tra Lens e Napoli quando non ci fu la possibilità di prenderlo come erede diretto di Kim.

Il Lens respinse le proposte del Napoli, così come accaduto poi con la Roma perché il calciatore di recente, non ha superato le visite mediche. Tant’è che, rientrato al Lens, dovrà operarsi per il problema che è emerso al cuore. Si tratta di Kevin Danso calciatore che, a 26 anni appena compiuti, rischia di doversi ritirare dal calcio.

Era ad un passo dal Napoli, il calciatore sarà operato al cuore

Sembrava poter diventare un nuovo giocatore del Napoli, nella passata stagione. Quest’anno, invece, poteva succedere alla Roma, ma alla fine Kevin Danso è tornato al Lens, dopo l’esito delle visite mediche. Stravolgimenti, che sono conseguite da queste ultime, a causa di quanto riguarda il suo stato di salute, con l’operazione al cuore per il centrale austriaco, che probabilmente non potrà più giocare a calcio.

La reazione dopo il dramma: problema al cuore per il difensore

Problema al cuore e dramma personale per Kevin Danso, calciatore costretto a fermarsi a causa del suo stato di salute. Il calciatore del Lens non potrà giocare, come avrebbe confessato ai suoi amici e starebbe pensando al ritiro dal calcio giocato, per sistemare la sua situazione personale, di salute. Vicino alla sua famiglia, potrebbe decidere di salutare già anzitempo il mondo del calcio.