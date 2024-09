Atalanta-Como rinviata per pioggia: deciso quando si recupera

La partita tra Atalanta e Como è stata rinviata per un temporale che si è abbattuto sulla città di Bergamo e ha reso il campo impraticabile.

La sfida del Gewiss Stadium sarebbe stata l’ultima della quinta giornata di Serie A ma non si è potuta giocare. Le due squadre erano pronte a entrare in campo dopo un lungo riscaldamento e delle prove anche con l’arbitro Paride Tremolada che ha provato a lanciare il pallone sul terreno di gioco per capire la praticabilità del campo. Le prove hanno dato esito negativo e quindi la partita è stata rinviata.

In un primo momento si è pensato che la partita si potesse giocare se le condizioni meteorologiche fossero migliorate ma dopo aver atteso i 30 minuti, come da regolamento, è stata presa la decisione di rinviare la partita.

Atalanta-Como rinviata: pioggia battente su Bergamo

La partita tra Atalanta e Como sarebbe dovuta essere un esame importante per entrambe le squadre che arrivano da periodi diversi ma anche molto simili. Il Como è alle prime volte in Serie A e non è partito benissimo, con due punti in quattro partite, frutto di due pareggi e due sconfitte che non hanno certamente accontentato Cesc Fabregas.

Per l’Atalanta, invece, la partita era fondamentale per tornare a vincere dopo lo 0-0 contro l’Arsenal che ha dato fiducia ma ha lasciato anche qualche rimpianto per il rigore sbagliato da Mateo Retegui.

Atalanta-Como non si giocherà stasera: dopo il soporalluogo avvenuto alle 21.15 – vale a dire 30 minuti dopo quello che sarebbe dovuto essere l’orario di inizio – l’arbitro Tremolada ha rinviato la partita.

Atalanta-Como: quando si recupera

Atalanta-Como è stata rinviata e per le due squadre è tempo di concentrarsi già sul futuro. Le due squadre erano pronte a scendere in campo ma la pioggia, come ben si può evincere dalle immagini, era davvero fortissima e ha reso il campo impraticabile.

Sono state fatte tutte le prove del caso ma non c’è stato modo di giocarla. Il pallone non rimbalzava quasi mai e in ogni zona del campo si fermava. La partita sarebbe stata ingiocabile.

Il rinvio di Atalanta-Como crea grossi problemi al calendario, visto che la Dea ha tantissimi impegni ravvicinati che non potranno essere rinviati. Da quanto annuncia la Lega Serie A, Atalanta-Como dovrebbe essere recuperata già nella giornata di domania alle 20.45.

Rinvio Atalanta-Como: come gestirlo al fantacalcio

Il rinvio di Atalanta-Como è anche un “dramma” per i fantallenatori che aspettavano i bonus e i malus dei propri calciatori e di quelli avversari per vincere la partita. E come di consueto non c’è una regola precisa da seguire, ma ogni Lega ha il suo modus operandi.

Potrete decidere in autonomia, con i vostri amici, se applicare il 6 politico a tutti i calciatori disponibili di Atalanta e Como o se attendere il normale svolgimento della partita (che potrebbe essere domani, se il meteo dovesse dare tregua alla città di Bergamo).