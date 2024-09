Calciomercato Napoli: ha chiesto la cessione, via a gennaio

“Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni” scriveva Eleanor Roosevelt. Altri diranno poi che il futuro non è scritto, siamo noi a doverlo fare ed è quello che starebbe cercando di fare un talento del Napoli.

Al momento però non ha avuto le occasioni che credeva di meritare e per questo motivo che ora potrebbero cambiare totalmente le cose in vista dei prossimi mesi con il Napoli che è disposto ad ascoltare e prendere la migliore decisione possibile per tutti. Saranno mesi decisivi i prossimi dove il Napoli vuole provare ad ottenere il meglio per il proprio futuro e sarà ancora una volta protagonista del mercato.

Si entra nel vivo delle scelte per il proprio futuro e un calciatore del Napoli ha voglia di ottenere chiarimenti e spiegazioni il prima possibile per poi valutare quello che può essere il proseguo della propria carriera.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte continua a prendere forma perché adesso l’allenatore sta cercando di costruire la migliore squadra possibile dal punto di vista tattico e tecnico. Alcuni giocatori sembrano essere fatto fuori dal progetto però perché appannati da altri talenti o per un’altra serie di motivi. Ecco che allora si valutano anche cessioni importanti.

Calciomercato Napoli: pronta la cessione di un campione

Dopo aver vinto lo Scudetto è cambiato e non poco il Napoli in questi ultimi anni con alcuni giocatori che sono andati via ma anche altri che sono rimasti solidi al proprio posto. Alcuni di questi però adesso potrebbero considerare concluso il proprio ciclo con la maglia azzurra perché ci sono novità molto importanti.

Nelle ultime settimane ci sono state delle novità e dei segnali più che importanti per quanto riguarda il futuro di alcuni di questi giocatori che si ritrovano in bilico nel Napoli. Uno di questo è Giacomo Raspadori arrivato per circa 30 milioni di euro e considerato un grosso patrimonio anche della Nazionale dell’Italia di Spalletti.

Oggi però per Raspadori c’è poco spazio a Napoli a causa del cambio modulo e delle scelte di puntare su Kvaratkshelia, Lukaku, Politano, Neres e Simeone prima di lui. In estate ha avuto tante società interessate e ora potrebbe arrivare quella che può convincerlo a cambiare aria.

Servirà un’offerta importante per comprare Raspadori dal Napoli ma alcune società sono pronte a fare il giusto prezzo per prenderlo e occhio a quella che può essere anche la volontà del giocatore che ora è sempre più oscurato e che chiede spazio anche in ottica Nazionale.