Infortunio Meret: novità sui tempi di recupero, Conte preoccupato

Grosso problema per Antonio Conte, che deve fare i conti con l’infortunio di Alex Meret. Svelati i tempi di recupero del portiere.

La trasferta di Torino, contro la Juventus, ha lasciato in eredità l’infortunio di Alex Meret. Il portiere azzurro, infatti, è stato costretto ad uscire a metà primo tempo a causa di un problema fisico.

Nelle prossime ore, l’estremo difensore si sottoporrà ad accertamenti strumentali che chiariranno meglio le condizioni e i tempi di recupero per il ritorno in campo di Meret. Conte è in attesa ed anche preoccupato, ecco perchè.

La partita contro la Juventus non ha creato grossi problemi al Napoli, che ha gestito la gara e portato a casa il pareggio. I bianconeri non hanno mai impenserito Meret prima e Caprile poi, che ha sostituito bene il portiere scuola Udinese.

Il calciatore ex Bari, arrivato in azzurro dopo il prestito di Empoli, è il profilo giusto per sostituire Meret?

La gara di Torino non ha saputo dare una risposta proprio perché non ci sono state grosse occasioni da rete per la Juventus. In base all’entità dell’infortunio di Meret si capirà fino a quando Conte darà fiducia a Caprile.

Infortunio Meret: aggiornamenti sui tempi di recupero

C’è attesa, in casa Napoli, riguardo le condizioni fisiche di Alex Meret che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso della partita di Serie A contro la Juventus.

L’infortunio al polpaccio sinistro, da parte del portiere, non desta preoccupazione anche se saranno utili gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e a capire anche i tempi di recupero per il ritorno in campo di Meret.

Conte non intende correre rischi ed ha piena fiducia in Elia Caprile, che ha le qualità per sostituire Meret per le prossime partite.

Meret out per le prossime 3 partite? Arriva l’indizio

Secondo le ultime notizie riportate da Canale 21, Alex Meret rischia di saltare le prossime 3 gare del Napoli.

Quali sono le condizioni di Meret? Quando torna?

Il calciatore ha riportato questo problema muscolare. Nei prossimi giorni svolgerà degli esami ma se dovesse essere confermata la lesione, il portiere potrebbe tornare direttamente dopo la sosta per le Nazionali ovvero il 20 ottobre e saltare le sfide contro il Palermo, Monza e Como.