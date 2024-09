Napoli, Conte cambia: è arrivata una grossa bocciatura

Chi ti critica perché non sei come vorrebbe, lascialo perdere. Chi ti critica perché non sei come vorresti, ascoltalo. Disse Fabrizio Caramagna e ora la palla passa ad Antonio Conte.

Sarà l’allenatore del Napoli che dovrà capire e dimostrare con chiarezza quelle che sono le sue vere idee in questo nuovo progetto che è partito con gli azzurri sotto la sua gestione che hanno iniziato un vero percorso importante fatto di solidità e risultati dopo un primo ko difficile da mandar giù contro il Verona.

Ora è arrivata però la svolta, anche se dopo 3 vittorie consecutive è arrivato un pareggio per 0-0 che non è per niente amaro, se consideriamo che è arrivato con la Juventus in trasferta e dove gli azzurri sono anche andati più vicini al gol rispetto gli avversari in campo che non hanno creato grossi problemi al Napoli.

Napoli: contestato il cambio modulo di Conte

Adesso bisognerà capire che strada prenderà il Napoli di Conte per le prossime partite che saranno tutte alla portata e dove bisognerà accumulare più punti possibili per affrontare al meglio poi il periodo che arriverà nelle prossime settimane con gli scontri diretti dopo l’altra pausa delle Nazionali.

In Juve-Napoli a sorpresa Conte ha cambiato tutto passando dalla difesa a 3 a quella a 4 e inserendo in campo uno degli ultimi arrivati Scott McTominay che ha dimostrato subito di essere un grandissimo giocatori fuori dal comune in Italia. Ma non a tutti è piaciuta questa scelta.

Durante la trasmissione Sky Calcio Club ha parlato l’ex portiere Luca Marchegiani che ospite in studio come opinionista ha detto la sua riguardo al cambio di modulo di Conte per il suo Napoli contro la Juventus. Secondo Marchegiani non sarebbe una scelta da grande squadra quella fatta dall’attuale tecnico azzurro di rivoluzionare completamente il suo sistema di gioco passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3 o 4-4-2 che si è visto a Torino.

Per Marchegiani una scelta del genere non è possibile vederla in una squadra forte e per questo motivo non ha commentato in maniera positiva il cambio modulo di Conte in Juve-Napoli, spezzando una lancia sul vecchio modulo iniziale del 3-4-2-1 che lo divertiva molto di più anche da un punto di vista offensivo e di occasioni create.

Vedremo alla fine su che strada continuerà Conte e quale scelta sarà quella giusta? Per voi il Napoli con che modulo deve giocare?