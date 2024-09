Napoli: grande ritorno, svelato il suo ruolo

Svolta sorpresa da parte dell’ex Napoli che adesso è pronto a tornare. Svelato il suo nuovo ruolo, ecco tutti i dettagli.

Di talenti ne sono passati tanti, in questi anni, a Napoli. Alcuni hanno lasciato un segno profondo all’interno della tifoseria, che ancora oggi li ricorda con grandissimo affetto.

Aurelio De Laurentiis, sotto questo punto di vista, non ha mai saputo sfruttare questa cosa, visto che all’interno dell’organigramma societario non è presente nessuna figura riconducibile al passato.

Il solo Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è l’unico rimasto fedele al club che dopo il ritiro l’ha ricollocato nella società. Anche se i tifosi hanno sempre sperato in un grande ritorno di un altro ex calciatore che ha scritto delle pagine importanti con la maglia azzurra.

Questa volta, la storia può cambiare con Aurelio De Laurentiis pronto a stupire i tifosi e riportare a Napoli un ex bandiera del club.

E’ il sogno dell’ex calciatore, che spera davvero di trovare spazio all’interno del club azzurro con il quale ha condiviso degli anni importanti da giocatore. La speranza c’è soprattutto dopo l’annuncio a sorpresa riguardo il suo futuro: ecco tutti i dettagli.

Ritorno a Napoli: ecco tutti i dettagli

Tra i venti iscritti al corso da allenatore Uefa Pro c’è anche Marek Hamsik. L’ex centrocampista del Napoli, che ha scritto pagine importanti della storia recente del club azzurro, con cui ha il record di presenze (520), è fra i nuovi allievi di Coverciano che questa mattina ha iniziato il corso per i futuri mister.

Nel corso dei recenti Europei, Hamsik è stato al fianco di Francesco Calzona alla guida della Nazionale slovacca. Si era intuito da subito la sua intenzione di proseguire nel mondo del calcio nelle vesti di allenatore.

L’ex centrocampista, aveva così sintentizzato la sua avventura in Germania. “Ho fatto di tutto, dal sistemare i cinesini per gli allenamenti tattici ad aiutare il ct nella traduzione delle richieste dei giocatori. Ho imparato tanto, l’obiettivo è quello di essere pronto per affrontare al meglio le nuove sfide”.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la conquista del patentino da allenatore Uefa Pro è un riconoscimento importante per Hamsik che in questo modo può sognare in grande per il futuro. Non è un mistero che l’obiettivo di Marekiaro, infatti, è quello di raggiungere un giorno la panchina di una big e di tornare come allenatore proprio a Napoli.

Hamsik nuovo allenatore del Napoli?

Vicino al ritono in azzurro la passata stagione, dopo l’arrivo di Calzona si era parlato di un ingresso in società dell’ex capitano, adesso la svolta può arrivare dopo il patentino da allenatore da parte di Hamsik che è pronto a svolgere questo nuovo ruolo.

De Laurentiis, seguendo il modello di altre società, può pensare a nominare Hamsik come nuovo allenatore della Primavera. Un percorso graduale che potrà portare, un giorno, l’ex centrocampista ad allenare anche la Prima Squadra.