Napoli, infortunio per un titolare: è grave, svelati i tempi di recupero

Ora proprio che la stagione sta per entrare nel vivo Antonio Conte si ritrova a dover far fronte ad un’assenza importantissima.

Uscito acciaccato dalla partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus, il giocatore si sottoporrà oggi ad una serie di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue, delicate, condizioni. Al momento aleggia negatività attorno a questo, anche perché dopo una prima diagnosi il problema è risultato essere più grave del previsto, motivo per il quale Antonio Conte avrebbe messo le mani avanti iniziando già a vagliare delle soluzioni per sostituirlo nel lungo periodo nel quale sarà indisponibile.

La speranza, comunque, è che i risultati di oggi possano smentire tutto questo, ma l’impressione è che oramai la situazione sia questa.

Napoli, grave infortunio per un titolare: Conte trema

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Castevolturno, visto e considerato che Antonio Conte dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari per diverse settimane. Spesso al centro della critica, in questo inizio di stagione il calciatore è sembrato rigenerato dalla cura del salentino, motivo per il quale non sarà semplicissimo sostituirlo.

Dopo un calciomercato mirato, la rosa del Napoli è lunga e competitiva al punto che imprevisti del genere possono essere superati senza troppi problemi, ma ovviamente è sempre meglio avere in campo i giocatori migliori, così da poter dare continuità agli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento. Pareggiato contro la Juventus, Antonio Conte e squadra si dedicheranno ora alla partita contro di Coppa Italia contro il Palermo, anche se un pensiero va alle condizioni del titolare, che nella giornata di oggi si sottoporrà ad una serie di accertamenti per fare luce sulle sue condizioni e sull’entità dell’infortunio che preoccupa e non poco il salentino, il suo staff ed i suoi tifosi.

Stando dunque a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Alex Meret è in attesa delle risposte definitive degli ultimi esami strumentali, in programma oggi, dopo il problema a un adduttore rimediato sabato nel corso della partita con la Juventus.

Sono tutte da verificare le condizioni di Alex Meret. Il problema all’adduttore rimediato sabato pomeriggio contro la Juventus potrebbe tenere lontano dai giochi l’estremo difensore del Napoli per un po’ di tempo.

Solo i risultati degli esami ai quali si sottoporrà oggi potranno definire i tempi di recupero del classe ’97, che sicuramente, per prevenzione, salterà la partita di Coppa Italia in programma giovedì contro il Palermo. Il fatto è che oltre ai siciliani, Meret potrebbe saltare anche Monza e Como, rientrando così direttamente dopo la sosta per le nazionali del mese di ottobre. Staremo a vedere.