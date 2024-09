Napoli, salta il rinnovo: spunta un problema

La situazione può davvero dare dei colpi di scena incredibilmente inaspettati per il club di Serie A del Napoli che ora deve fare i conti con una trattativa per il rinnovo di contratto.

Da tempo si parla del possibile rinnovo del calciatore del Napoli ma ora può saltare tutto da un momento all’altro dopo che era stato annunciato anche l’incontro decisivo con il calciatore. Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro perché si parla di quello che può accadere.

Perché in questo momento bisognerà risolvere la situazione che è legata al contratto del calciatore del Napoli che da diverso tempo sta cercando di trovare la migliore soluzione per la sua carriera visto che tanti club si sono interessati a lui e si sono fatti in avanti per provare a comprarlo.

Diversi club potrebbero intromettersi tra il giocatore e il Napoli che trattano il rinnovo di contratto, perché sembrava fatta per un nuovo accordo nelle ultime settimane e c’erano delle nuovi voci che portavano a quella che poteva essere una nuova grossa intesa tra le parti. Adesso però la situazione sembra cambiata.

Calciomercato Napoli: rinnovo saltato? Il motivo

Si blocca una trattativa per il rinnovo di contratto di uno dei leader del Napoli perché ora che è iniziata la nuova stagione si parlava di quella che poteva essere la svolta per la nuova firma da un momento all’altro. Ma nelle ultime ore ci sono aggiornamenti che riguardano la scelta che può essere fatta.

Nelle ultime ore c’è stato l’infortunio di Meret che può complicare i piani per il rinnovo di contratto. Il portiere del Napoli e Kvaratskhelia sono le due trattative importanti che il club porta avanti per prolungare.

Proprio l’agente di Meret aveva parlato del suo rinnovo col Napoli e di un appuntamento nei prossimi giorni, che ora però potrebbe slittare perché avrà occasioni Caprile di dimostrare di essere il futuro del club azzurro ora che c’è stato l’infortunio di Meret e quindi potrebbero essere fatte delle valutazioni diverse.

Meret può rinnovare col Napoli ma con un accordo diverso rispetto quello che ci si aspettava fino a poco fa, con il Napoli disposto a puntare a lungo anche su Caprile e le prossime settimane saranno decisive per capire come andranno avanti le cose.