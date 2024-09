Audio pornografico sul profilo ufficiale: il video è virale

Qualcuno può pensare sia una “gaffe”, ma clamorosamente è voluta, in epoca social.

Perché la SSC Napoli non è nuova a tali iniziative, ma questa volta pare si sia andati un po’ troppo oltre, come spiegano gli utenti che hanno preso poi d’assalto la pagina ufficiale del Napoli.

“Esagerato”, scrive qualche utente, con altri che invece hanno apprezzato il tipo di ironia che si è fatta all’interno dell’audio postato dal Napoli, sul proprio sito ufficiale che riguarda il profilo social di TikTok.

Video pubblicato dal Napoli su TikTok: si scatenano i social

Galeotto fu il profilo TikTok del Napoli e chi lo usò, se si pensa a quanto accadde proprio un anno fa, nella stagione scorsa, quando per un contenuto ironico il club stesso si ritrovò nella diatriba personale con Victor Osimhen.

Un video che non piacque allo stesso Victor Osimhen, che trovò offensivo il contenuto che venne postato dal profilo ufficiale di TikTok del Napoli, a tal punto da cancellare poi ogni tipo di foto con la maglia azzurra, dal suo profilo.

Una scelta, che portò ad una rottura interna, mai risanata. Questa volta di offensivo non c’è niente, però si può sicuramente dire che con l’ironia si è andati un po’ troppo oltre, come più di qualche utente scrive sui social, sotto ai commenti del video pubblicato dal Napoli.

Audio pornografico sul video ufficiale del Napoli: il contenuto a luci rosse

Audio a luci rosse, quello che si ascolta sul video pubblicato sul profilo ufficiale del Napoli. Gli azzurri, mostrando le immagini di Scott McTominay contro la Juventus, scrivono in didascalia: “Comprensibile”. Cosa lo sarebbe secondo la SSC Napoli? In sostanza, l’audio di un rapporto di coppia, che divenne virale non molto tempo fa e fu – come si suol dire – “fonte di meme” sui social. Un audio diventato virale, tanto quanto lo sta diventando il video pubblicato dal profilo ufficiale del Napoli.

Ancora guai su TikTok in casa Napoli: il precedente con Osimhen

Per motivi diversi, Victor Osimhen andò ad esprimere tutto il suo malcontento per il video che pubblicò il Napoli. Chissà cosa ne penserà adesso lo scozzese Scott McTominay che, dopo la prestazione contro la Juventus si ha ricevuto tanti commenti favorevoli dai suoi nuovi tifosi e adesso, lo stesso video, è stato preso d’assalto dai suoi tifosi. Per quanto riguarda il precedente di Osimhen, il Napoli rispose pubblicamente con un comunicato ufficiale, dopo l’eliminazione dello stesso video sui social da parte degli azzurri.