Calciomercato Napoli: Conte l’ha convinto, arriva da Maiorca

Il Napoli lavora a fari spenti anche in vista della prossima sessione di calciomercato. Conte è sempre più protagonista delle strategie del club, ed ha indicato il nome di un altro giocatore che può fare a caso della sua squadra.

Ecco le ultimissime di calciomercato che riguardano il Napoli. La società azzurra, dopo aver messo a segno una serie di colpi nel corso dell’ultima sessione estiva 2024, è a lavoro per il futuro ed ha già individuato una serie di talenti apprezzati anche da Antonio Conte.

Su ogni scelta di mercato, infatti, l’allenatore salentino ha l’ultima parola e questa volta ha indicato lui il nome del calciatore che può arrivare a Napoli a gennaio. Un colpo importante per il club, che pesca dalla Spagna per rinforzare la squadra.

C’è un nuovo obiettivo di mercato per la società azzurra che sta pensando al futuro e su come rinforzare la squadra.

Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa al trasferimento del calciatore che può essere l’opzione migliore per gli azzurri che sono alla ricerca di un profilo dalle sue caratteristiche.

Apprezzato anche da Conte, l’allenatore ha dato il via libera per chiudere questo affare di mercato con il Maiorca.

Calciomercato Napoli: la richiesta di Conte

Samu Costa, ha suscitato l’interesse di diverse squadre europee, tra cui il Napoli di Antonio Conte.

Il centrocampista 23enne di proprietà del Maiorca è il nome nuovo per gli azzurri, che non perdono occasione per monitorare il mercato estero alla ricerca dei migliori talenti da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Sempre alla ricerca di giovani talenti, il Napoli di Conte ha messo gli occhi su Samu Costa in vista della prossima stagione. Consapevole delle sue qualità, l’allenatore è pronto a scommettere sul calciatore che è pronto a vestire la maglia azzurra.

E’ stato svelato anche il prezzo del trasferimento riguardo la cessione al Napoli di Samu Costa con il Maiorca pronto ad incassare ben 11 milioni di euro.

Samu Costa al Napoli? I dettagli

L’operazione potrebbe aggirarsi intorno agli 11 milioni di euro più un 20% sulla futura rivendita del calciatore. Ciò significa che, in caso di cessione, gli andalusi riceverebbero una parte significativa del prezzo di trasferimento. Con questo scenario, Samu Costa potrebba lasciare la Spagna e firmare con il Napoli che è pronto a scommettere sul calciatore. A riportare la notizia è il portale spagnolo, specializzatoin calciomercato, fichajes.net. Adesso non resta che attendere l’evolversi della situazione.