De Laurentiis e il Napoli finiscono in Tribunale: scontro con il calciatore

Il Napoli sta vivendo un inizio di stagione con tantissimi alti e bassi: ora il club e il presidente De Laurentiis finiscono in tribunale.

La situazione dei partenopei è stata incandescente per tutta l’estate, poi Conte si è imposto, De Lurentiis e Manna hanno accettato tutte le sue richieste e provato ad accontentare sul mercato con colpi di grande livello. La mancata cessione definitiva di Osimhen e di altri esuberi non ha permesso di chiudere il mercato come avrebbe voluto l’allenatore che, però, è già soddisfatto della rosa a disposizione e di quello che si potrà fare fino alla fine della stagione.

Ma ci sono anche delle situazioni irrisolte che riguardano De Laurentiis e che hanno compromesso totalmente il rapporto con alcuni calciatori: e ora si finisce addirittura in Tribunale.

Napoli e De Laurentiis nei guai: rottura con l’azzurro

L’estate è stata intensissima per il Napoli che ha dovuto mettere in piedi una rivoluzione forzata dopo quanto accaduto nella passata stagione, con il decimo posto di fine anno che è stata una mazzata tremenda per le sorti presenti del club.

De Laurentiis ingaggiando Conte e Manna ha deciso di portare dalla sua parte decisioni forti anche contro alcuni calciatori che per anni hanno costituito la base dei successi azzurri.

Secondo le ultime notizie, ora è arrivata la rottura definitiva tra il Napoli, De Laurentiis e Mario Rui: la mossa del calciatore mette nei guai il presidente.

Mario Rui contro il Napoli: diffida il club e chiede il reintegro

Mario Rui è fuori rosa al Napoli. Il difensore portoghese è stato bocciato da Antonio Conte che ha deciso di puntare su Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola per la fascia sinsitra, chiudendo le porte all’ex Roma. Nel corso dell’estate ci sono state varie proposte per Mario Rui da altri club che non sono mai state accettate e ora è un corpo estraneo al Napoli.

In attesa di capire il futuro, Mario Rui ha diffidato il Napoli e chiesto il reintegro immediato in rosa. Al momento la sua situazione è quella di un calciatore fuori rosa che, dunque, arriva a Castel Volturno in orari diversi dalle sedute degli altri calciatori, e ovviamente, come da regolamento, utilizza le strutturedella SSC Napoli.

Proprio a riguardo, come riferisce CalcioNapoli24, Mario Rui tramite PEC alla società ha chiesto il reintegro in rosa, tirando in ballo l’AIC, e ora si rischia seriamente lo scontro totale.4

Mario Rui ha rifiutato tutte le proposte

In questi casi verrebbe da dire “chi è causa del suo mal pianga se stesso”, e per Mario Rui la situazione è molto simile. Non fa parte più dei progetti del Napoli e per questo è quasi impossibile che venga reintegrato in rosa, pur se il rischio è quello di finire allo scontro legale.

Ma in estate ha rifiutato diverse proposte dal mercato, per motivi strettamente personali e mai legati alle condizioni economiche delle offerte che gli sono state presentate. Per gennaio o per l’estate, il portoghese farebbe bene a scegliere una nuova strada, se intende continuare nel mondo del calcio.