Futuro Osimhen, annuncio dalla Turchia: De Laurentiis è già furioso

Victor Osimhen e Aurelio De Laurentiis non hanno e non avranno una buona relazione: è arrivato l’annuncio dalla Turchia che fa infuriare il patron.

L’attaccante nigeriano ha vissuto un’estate estremamente movimentata, con il possibile addio al Napoli per un top club europeo che, in realtà, non si è mai concretizzato. La sua mancata cessione ha rallentato anche il mercato del Napoli e solo nel finale si è mosso qualcosa di concreto, anche se ha deciso di rifiutare la chiamata araba per una questione prettamente economica e i rapporti con De Laurentiis si sono incrinati.

Alla fie Osimhen ha deciso di accettare il Galatasaray, quando il calciomercato in tutto il resto d’Europa era ormai terminato: ora è la nuova stella dei giallorossi di Turchia.

Futuro Osimhen: rottura con il Napoli e De Laurentiis

L’addio di Osimhen al Napoli è stato accolto con grande favore da parte di tutti, con grande sorpresa generale. Dopo un’intera estate di tira e molla e dopo non essersi mai allenato con la squadra agli ordini di Antonio Conte quando si è iniziati a fare sul serio, anche i tifosi hanno voluto la sua cessione per poter accogliere poi Romelu Lukaku.

Ora Osimhen si gode il tempo al Galatasaray che, però, potrebbe essere molto breve. Prima di accettare l’accordo con i giallorossi di Turchia in prestito secco per una stagione, ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli con una nuova clausola rescissoria.

Da gennio in poi il cartellino di Osimhen varrà 75 milioni, quasi la metà di quanto avrebbe voluto il Napoli per cederlo a titolo definitivo durante l’estate.

Annuncio dalla Turchia su Osimhen: De Laurentiis su tutte le furie

Il futuro di Osimhen potrebbe cambiare già da gennaio. Il calciatore nigeriano ha una nuova clausola che può ingolosire fortemente tutte le big europee che a quelle cifre potrebbero seriamente prendere in considerazione la possibiltà di acquistare un calciatore del suo calibro a un prezzo quasi di saldo, rispetto a quelle che sono le cifre che circolano da anni.

Ibrahim Hatipoglu, dirigente del consiglio di amministrazione del Galatasaray ha parlato del futuro di Osimhen, smentendo categoricamente la possibilità di una cessione a gennaio dell’attaccante nigeriano.

“È fuori discussione che Osimhen vada via a gennaio. Sarà un giocatore del Galatasaray fino a giugno“, ha annunciato il dirigente, facendo infuriare De Laurentiis che avrebbe voluto cederlo già a gennaio a 75 milioni.

Osimhen torna al Napoli? Le possibilità

Se Osimhen resterà al Galatasaray fino a giugno significa che tornerà al Napoli al termine della stagione. E da quel momento in poi comincerà la stagione 2 del film che lo ha visto protagonista anche quest’estate con i tira e molla per la cessione che tutto l’ambiente napoletano vuole assolutamente evitare.

Il ritorno di Osimhen al Napoli con relativa permanenza è praticamente pari allo 0%. Potrà tornare ma sarà solo di passaggio: ormai il suo rapporto con tutto l’ambiente è completamente andato distrutto e per questo non ci sono possibiltà di ricucire lo strappo.