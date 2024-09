Napoli, addio a sorpresa: firma con la Roma, ADL ha deciso

La Roma bussa alla porta del Napoli per risolvere i suoi problemi. Ecco le ultimissime riguardo questo affare: De Laurentiis ha deciso, svelati tutti i dettagli.

In questo clima così surreale, Freidkin ha chiesto aiuto ad Aurelio De Laurentiis: ecco la decisione del presidente del Napoli dopo la richiesta dell’imprenditore statunitense.

Momento di forte confusione nella Capitale, sponda giallorossa. La situazione è davvero complicata, dopo le dimissioni della CEO e le voci di un addio dei Friedkin che sono pronti a salutare dopo aver completato l’acquisto dell’Everton.

Il comunicato di ieri di Dan e Ryan, che è servito per rassicurare i tifosi, non è stato accolto con positività dall’ambiente romanista che, anzi, ha continuato a criticare la proprietà per la gestione delle ultime settimane.

L’esonero di De Rossi e l’arrivo di Juric in panchina non è stato accolto bene, con il croato che si è trovato ad affrontare una situazione alquanto paradossale visto che anche i calciatori non volevano il cambio d’allenatore. A ciò, si è aggiunto l’addio della CEO Lina Souloukou che poche ore prima della partita ha comunicato le dimissioni.

Adesso la Roma cerca un nuovo amministratore delegato ed è pronto a bussare alla porta del Napoli. A riportare la notizia è l’edizione odierna de Il Messaggero che ha fornito ulteriori dettagli riguardo la richiesta dei Friedkin ad Aurelio De Laurentiis che ha risposto a modo suo davanti a questa proposta.

Napoli: cambio in società? De Laurentiis spiazzato

C’è un grande punto interrogativo, in casa Roma, riguardo il nome del prossimo CEO che dovrà gestire una situazione non facile che s’è venuta a creare nella Capitale.

Le dimissioni di Lina Souloukou hanno spiazzato tutti con la proprietà americana che adesso è in grande difficoltà.

Secondo le ultime indiscrezioni, i Friedkin hanno chiesto a De Laurentiis di portare alla Roma Andrea Chiavelli.

L’uomo dei conti della Filmauro, braccio destro del presidente del Napoli, può finire alla Roma per sostituire la dirigente greca? Ecco la risposta di De Laurentiis.

Chiavelli alla Roma nel ruolo di CEO? De Laurentiis ha deciso

Punto di riferimento della società azzurra, il manager è uno stretto collaboratore della famiglia De Laurentiis. Oltre al calcio, infatti, Chiavelli è una figura cardine anche per quanto riguarda il settore cinematografico.

Alla richiesta dei Friedkin, di portare alla Roma Chiavelli, è arriva un secco no di Aurelio De Laurentiis che ha bloccato sul nascere la trattativa.