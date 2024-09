Napoli, nuova offerta per Osimhen: sono sicuri di prenderlo

Arriva il momento di cambiare aria quando le cose non vanno più come si vorrebbe e per questo motivo che ora arriva una notizia molto importante che riguarda il futuro di Victor Osimhen.

Nessuno ha voluto investire per Osimhen i 130 milioni di euro di clausola che chiedeva il Napoli, alla fine il giocatore è andato via nei primi giorni di settembre ma soltanto in prestito in Turchia al Galatasaray che si è accollato l’ingaggio del giocatore per questa stagione. Adesso è un momento chiave però per capire come andranno le cose per lui da qui in avanti.

Perché Osimhen è pronto a lasciare Napoli definitivamente e lo farà nel 2025, da capire ancora se a gennaio o l’estate prossima in base a quelle che saranno le offerte che possono arrivare per lui.

Può arrivare la nuova offerta per Osimhen che convince il Napoli a cedere il giocatore subito per fare cassa. Perché ci sono diverse società che ora possono pensare di puntare su di lui dopo che nel mercato estivo non sono stati fatti come si pensava dei grossi movimenti per i bomber di tutta Europa.

Calciomercato Napoli: Osimhen venduto a gennaio

Arrivano momenti dove si capisce che è giusto cambiare ed è quello che vuole fare ora l’attaccante nigeriano che dopo aver costruito una carriera vincente a Napoli vuole provare delle nuove sfide e farlo da subito nel 2025 perché ci sono diverse società ora disposte a puntare su di lui.

Adesso ci sono aggiornamenti per quello che può accadere per un club disposto a puntare su Osimhen con il Napoli pronto a dare il via libera alla sua vendita. Perché ci sono delle novità che arrivano dall’Inghilterra.

I colleghi di TeamTalk sono sicuri che per Osimhen è pronta una grande cessione perché c’è la possibilità di andare a piazzare il colpo con il Napoli che dovrà dare il via libera definitivo.

Sul giocatore c’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro adesso con il Chelsea pronta a pagarla già a gennaio forse, ma occhio alla Juventus e a Giuntoli che vanta ottimi rapporti col suo agente e ci proverà.

Da capire però le intenzioni del Napoli che non vuole vendere Osimhen alla Juve e solo di fronte ad una maxi operazione che può seriamente prendere in considerazione questo tipo di opzione. Il Chelsea però farà un nuovo tentativo per lui.