Napoli, nuovo acquisto in giro in incognito: vuole godersi la città

Si dice che a Napoli piangi due volte, quando arrivi e quando vai via. Perché Napoli è una città caotica, fatta di caos e tanti problemi, ma allo stesso tempo di tale bellezza he ti incanta come il canto di una sirena. Napoli è colori, profumi, voci, luci e non puoi fare altro che innamorarti di lei, perché è semplicemente Napoli.

Questo è ciò che sta accadendo ad un nuovo acquisto del Napoli calcio che è arrivato in città e si è subito calato nella parte di quello che vuole dare tutto per la maglia azzurra come amano i suoi tifosi passionali. Ma allo stesso tempo ha anche tanta voglia di conoscere la storia della città.

Proprio in queste ore è venuta fuori una notizia incredibile che non può fare altro che piacere ai tifosi del Napoli perché uno dei nuovi acquisti è rimasto incantato dalla bellezza della città partenopea e vuole godersi ogni singolo giorno nel posto in cui vive senza doverci rinunciare.

Napoli, il nuovo acquisto si gode la città: gira in incognito

C’è già un legame forte tra Napoli e il nuovo acquisto che è arrivato nelle ultime ore del mercato estivo e che ha deciso di fare breccia nel cuore dei tifosi.

Perché tra i tanti arrivati quello forse più osannato dalla tifoseria azzurra è stato Scott McTominay che ha deciso di approdare fortemente a Napoli per fare la storia. Il giocatore scozzese appena arrivato in città con la sua ragazza è stato beccato subito in giro in alcuni dei posti più suggestivi, come la visita Marechiaro.

Ma non finiscono qua le gite per lui. Perché proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia di quella che è stata una delle tante fughe che starebbe facendo McTominay che soggiorna al noto Hotel Romeo ma nel tempo libero quando non si allena vuole girare per la città.

Infatti, proprio in queste ore è arrivata la notizia di un’altra uscita dall’Hotel per McTominay che in incognito con felpa con cappuccio è uscito in giro per la città di Napoli per andare a vedere quanto di bello offre la città partenopea.

Un grande legame tra McTominay e Napoli già che può diventare davvero decisivo per il futuro, perché ora il periodo di ambientamento del calciatore scozzese sembra già concluso.