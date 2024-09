Cambia il futuro di Raspadori: ecco dove giocherà

Da eroe dello Scudetto a calciatore comprimario della formazione titolare di Antonio Conte.

Jack Raspadori è stato ad un passo dalla Juventus quando, nella scorsa estate e ancor prima dell’arrivo di David Neres, si vociferava di uno scambio alla pari tra il suo cartellino e quello di Federico Chiesa, calciatore che si è poi trasferito al Liverpool, nella scorsa estate.

Una scelta che ha portato alla permanenza di Raspadori che però, con Antonio Conte in panchina, sembra essere proprio ai margini delle sue scelte, visto che quando c’è bisogno di alternare Lukaku, Conte gli preferisce il “Cholito” Simeone, come successo d’altronde anche a Torino contro la Juve. Occhio perché, proprio questa sera, i colleghi di Sky Sport hanno svelato le ultime sul futuro di Raspadori, che cambierà radicalmente molto presto.

Raspadori, cambia il suo futuro: la notizia da Sky Sport

Cambia il domani di Raspadori, che continua a tenersi stretto il Napoli, in quelli che sono i suoi post sui social. Basti pensare che lo stesso è successo a Folorunsho, calciatore che sembrava essere ai margini del progetto Napoli e che, alla fine, si è ritrovato impiegato nei minuti finali di Juventus-Napoli.

Non proprio la stessa sorte a Jack Raspadori, calciatore che nonostante sia tra i punti fermi della Nazionale dell’ex allenatore “scudettato” Luciano Spalletti, non riesce a trovare spazio nel modulo del Napoli.

Ma attenzione, proprio perché con lo stravolgimento in casa azzurra, le cose per Raspadori potrebbero cambiare, nell’immediato e anche per il suo futuro.

Cambia il futuro di Raspadori: la notizia imminente

Si è già visto qualcosa nella sfida tra Juventus-Napoli, che spinge Raspadori a vedere cambiato il suo futuro. Il motivo è legato al modulo perché, con Antonio Conte pronto a virare sul 4-2-3-1 o sul 4-3-2-1, vedrebbe poi di nuovo coinvolto Raspadori al centro del progetto del Napoli. A guidare l’attacco, assieme a Lukaku o Simeone, dando una mano quando servirà accanto a Kvaratskhelia o proprio al centro, con Kvara e Neres larghi, o in alternativa appunto Politano. Insomma, le posizioni di campo che permettono a Raspadori di rendere quanto rende in Nazionale, non più da esterno o da punta solitaria, bensì da seconda punta con Simeone o Lukaku in attacco.

Ultime su Raspadori: dove giocherà

Dove giocherà in Coppa Italia, in Napoli-Palermo, lo rivela la stessa emittente satellitare. Giacomo Raspadori si vedrà in attacco assieme a Simeone, in quello che sarà un turn-over al Diego Armando Maradona, con Gilmour e Folorunsho in mezzo al campo. Sarà ampio turn-over, con Antonio Conte che attende risposte da tutti quelli che verranno utilizzati e che cercano spazio.