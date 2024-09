Colpo dal Palermo e osservato speciale: la rivelazione dell’agente

Napoli-Palermo non è soltanto la partita di Insigne Junior, che aveva annunciato tempo fa di “incontrarsi” al Diego Armando Maradona.

Per diversi motivi, questo “Derby delle due Sicilie”, vede protagonisti alcuni ex e non solo. Perché oltre alla figura del quasi scudettato Sirigu, che arrivò al Napoli per poi lasciarlo dopo sei mesi in quello che è il 2022/2023 divenuto storico per il Napoli di Luciano Spalletti e oltre a Roberto Insigne, c’è un terzo calciatore del quale si è parlato oggi.

Un osservato speciale vero e proprio in Napoli-Palermo, gara di Coppa Italia valevole per l’accesso agli ottavi di finale, al Diego Armando Maradona nella serata di giovedì. Ha parlato quest’oggi il suo agente, che ha fatto una rivelazione di calciomercato precisa, sul suo assistito, che riguarda i partenopei.

Calciomercato Napoli: colpo dal Palermo, la rivelazione

Nella serata di giovedì, la sfida interessante tra Napoli-Palermo di Coppa Italia, con uno dei calciatori presenti nella rosa dei rosanero, tra le idee del calciomercato del Napoli.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente dello stesso calciatore del Palermo, ha svelato quello che è il retroscena di calciomercato, proprio nel corso della sua intervista.

La rivelazione su cosa accadde, con gli ex della partita di domani che potevano essere “tre”, considerando Sirigu e Insigne, ma appunto, anche Rayyan Baiya. L’italo-turco poteva finire al Napoli, come rivelato dall’agente nel corso della sua intervista.

Napoli-Palermo: osservato speciale per il calciomercato

Rayyan Baiya poteva essere del Napoli, è questo ciò che è emerso dall’intervista del suo agente. Il calciatore italo-turco è nato a Bologna, con evidenti origini turche se si legge il suo nome. Stesso Baiya che ha giocato nel Trabzonspor dell’ex Napoli, nonché leggenda del club, Marek Hamsik, ma in periodi diversi. Precisamente dall’agosto del 2023, fino all’agosto successivo, quello di questa estate, che ha visto il suo trasferimento in prestito al Palermo.

Ultime da Napoli-Palermo: le parole dell’agente Bia

Quelle che seguono, sono le dichiarazioni di Giovanni Bia, agente del calciatore del Palermo, Baiya: “Ci sono state chiacchiere con il Napoli, è tutto vero. In passato interessava al club azzurro. Il club azzurro è nella lotta Scudetto, con Antonio Conte hanno fatto una squadra fortissima. Lotteranno per il campionato assieme a Milan, Juventus e Inter”. Il difensore in forza al tecnico Alessio Dionisi, fino a questo momento, ha trovato. solo pochi minuti in Serie B Chissà che, contro al Napoli, non sia occasione per lui, per mettersi appunto in mostra.