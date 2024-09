Colpo in Serie A, firma subito: l’ex Inter torna da svincolato

Clamoroso ritorno in Serie A per un grande calciatore che ha vestito per anni la maglia dell’Inter perché ora è pronto per giocare di nuovo in Italia, ma con una maglia diversa.

La svolta può arrivare da un momento all’altro perché ora ci sono novità per quanto riguarda il futuro del calciatore che è pronto a rimettersi in gioco con una nuova avventura. Dopo un periodo fermo ora ha voglia di nuovo di andare a giocare con una nuova squadra Rafinha.

Perché al momento ci sono delle importanti notizie che riguardano proprio la scelta che può fare il giocatore che non vede l’ora di rimettersi in gioco e può farlo da subito proprio nel campionato italiano. Ora c’è una nuova squadra che è pronta a dargli l’occasione giusta per tornare in campo dopo un passato all’Inter nel nostro campionato.

Calciomercato Serie A: pronto il ritorno in Italia

La svolta può arrivare proprio nelle prossime ore perché ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro del giocatore che è pronto a vestire la maglia di un club di Serie A dopo essere stato fermo nelle ultime settimane.

Ci sono state delle notizie in merito a quella che può essere la scelta del club italiano pronto a comprare un nuovo giocatore dopo il brutto infortunio di un suo talento. Adesso c’è la possibilità di investire una cifra importante in Italia per una squadra di Serie A.

Infatti, nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti in merito alla possibilità che alla fine il Genoa possa comprare un nuovo calciatore dopo il grave infortunio di Malinovskyi. Adesso ci sono importanti aggiornamenti per il futuro di un calciatore sudamericano.

Perché dopo aver tentato il colpo dagli svincolati con Pjanic ora il Genoa può pensare a Rafinha, l’ex calciatore di Serie A che ha giocato con l’Inter e negli ultimi anni ha vestito la maglia di un club in Qatar. Ora è svincolato è cerca una nuova occasione che può arrivare proprio con il club ligure.

Secondo le ultime notizie il Genoa può pensare al colpo Rafinha che accetterebbe di tornare a lavorare in Italia con un club che ha affrontato negli anni passati quando vestiva la maglia dell’Inter. Vedremo se nelle prossime ore possa arrivare un annuncio decisivo da parte del club che pensa ad un rinforzo necessario per la lotta alla salvezza.