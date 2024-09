Conte stravolge il Napoli: panchina per Lukaku e Kvara, il motivo

Da quando è iniziata la stagione il Napoli non ha né uno schema né tantomeno un undici predefinito, come conferma l’ultima trovata di Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino è pronto a stravolgere nuovamente la sua squadra, lasciando in panchina due pezzi da 90 come Romelu Lukaku e Kvicha Kvaratkshelia. Difronte ad una scelta del genere i tifosi non possono che essere inevitabilmente rimasti senza parole, ma se Conte ha optato per questa soluzione un motivo ci sarà, anche perché questi due non saranno gli unici a sedersi in panchina in occasione del prossimo impegno stagionale del Napoli.

L’ex Juventus è infatti deciso a cambiare gran parte dell’undici iniziale, così da dare spazio e lustro a tutti i giocatori della sua rosa.

Conte panchina Lukaku e Kvaratskhelia

Antonio Conte è consapevole di avere a disposizione una squadra forte e competitiva, motivo per il quale è certo che tutti i componenti della sua rosa sono in grado di dire la loro, ed incidere positivamente, nel corso della stagione.

Non a casa dall’inizio del campionato il salentino ha proposto formazioni e moduli sempre diversi, a conferma della profondità di una squadra che punta a vincere la Coppa Italia, oltre che sognare (e lottare fino alla fine) lo Scudetto. Spesso, però, per dimostrare questa cosa, c’è bisogno anche di un pizzico di follia e coraggio, caratteristiche che ad Antonio Conte di certo non mancano, come confermano anche le ultime indiscrezioni trapelate da Castelvolurno. In occasione della partita di giovedì sera contro il Palermo, infatti, l’allenatore del Napoli è pronto a stravolgere nuovamente la sua squadra panchina due pezzi da 90.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, infatti, Conte ha in mente un maxi turnover in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, che prevederà la panchina di Romelu Lukaku, Kvicha Kvaratkshelia ed altri grandi campioni della formazione partenopea.

Napoli, maxi turnover per Antonio Conte: le ultime

Il Napoli quest’estate è stato costruito per reggere più competizioni oltre al campionato, ed è per questo che ieri a Radio CRC Mathias Olivera ha dichiarato che un obiettivo della formazione partenopea è la vittoria della Coppa Italia.

Per alzare la coppa a Roma bisogna però prima superare una serie di ostacoli, a partire dal Palermo, partita che Antonio Conte non ha alcuna intenzione di sottovalutare, nonostante l’ampio turnover che starebbe studiando. Stando a TMW, infatti, il salentino dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto allo Stadium, ma non gli interpreti, non per una bocciatura, ma per una semplice questione di turnover. Dovrebbero infatti cambiare 10 degli 11 titolari della partita contro la Juventus, con il solo Lobotka superstite di uno stravolgimento tattico importante che potrà dare risposte, in vista del futuro, ad Antonio Conte.