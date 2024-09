Kvaratskhelia-Napoli, si teme il peggio: è successo in settimana

Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli stanno vivendo un momento particolare: ora Conte e i tifosi iniziano a temere il peggio.

L’attaccante georgiano è uno dei migliori calciatori della Serie A, il suo talento è sotto gli occhi di tutti, ha scritto già pagine di storia indelebile per i colori azzurri e altre continuerà a scriverle. Nelle prime partite stagionali è già stato incisivo e decisivo ma Conte gli chiede di più, gli chiede qualche sforzo maggiore e di sacrificarsi ancora di più di quello che già fa. C’è un feeling pazzesco tra Conte e Kvaratskhelia e ora si aspetta l’ultimo salto di qualità.

Il futuro di Kvaratskhelia sarà sicuramente brillante, visto tutto quello che ha mostrato fino ad ora e le cartucce che ha ancora nel suo bagagliaio.

Kvaratskhelia fa tremare il Napoli: si teme il peggio

Il nome di Khvicha Kvaratskhelia è diventato centralissimo nella vita sportiva dei napoletani. Il numero 77 è diventato iconico dopo la strepitosa stagione che portò allo Scudetto e il giovane georgiano ora è un idolo indiscusso della città che vorrebbe vederlo in azzurro per tanti anni ancora.

Il suo status da top player ormai è ben saldo, anche se deve dimostrare ancora una base di continuità importante per essere considerato uno dei calciatori migliori al mondo.

Secondo le ultime notizie, ora il Napoli inizia a tremare circa il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: ci sono stati dei contatti con Manna nell’ultima settimana.

Futuro Kvaratskhelia: rinnovo ancora lontano

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è argomento caldissimo in casa Napoli. L’attaccante georgiano è diventato un calciatore di respiro e di interesse internazionale e per questo motivo ha già attirato su di sé tutti i migliori club al mondo che hanno deciso di iniziare il corteggiamento.

Il Napoli vuole tenere Kvaratskhelia ed è in contatto costante con il suo agente – Mamuka Jugeli – per arrivare alla firma sul rinnovo. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, però, c’è ancora molta distanza tra domanda e offerta per il nuovo accordo.

Kvaratskhelia chiede un ingaggio da 8 milioni a stagione mentre il Napoli è fermo a quota 6, praticamente allo stesso stipendio che oggi percepisce Romelu Lukaku con gli azzurri.

Rinnovo Kvara: interviene anche Conte

Kvaratskhelia non sarà una telenovela come Osimhen. Questa è l’unica certezza che oggi vive e vige in casa Napoli: gli azzurri vogliono trattenerlo ma se non si dovesse arrivare all’accordo entro la fine di questa stagione, allora in estate si apriranno le porte alla cessione per 100 milioni di euro.

Conte vuole un calciatore sereno e disposto al massimo sacrificio per il Napoli e per questo motivo interverrà in prima persona nelle trattative per arrivare alla firma sul rinnovo.