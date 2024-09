Napoli, faccia a faccia Conte: decisione presa, società spiazzata

Il Napoli di Antonio Conte è partito bene in questa stagione, nonostante qualche scricchiolio iniziale: ma ora il tecnico va faccia a faccia con qualche big.

Dopo il pareggio contro la Juventus per 0-0 la tifoseria e tutti gli addetti ai lavori si sono divisi a metà. C’è chi avrebbe voluto osare un po’ di più a Torino, provare a vincere la partita, creare qualche pericolo maggiore e chi, invece, ritiene perfetto il pareggio in un campo difficile contro un’avversaria con una difesa arcigna e complessa da superare.

Conte è contento per la prestazione complessiva della squadra, come ha anche sottolineato più volte nel post partita, ma non di quella di tutti i singoli.

Napoli, faccia a faccia con Conte: le ultime

Il Napoli vive un momento tutto sommato positivo, visto l’inizio tremendo della stagione con la sconfitta cocente di Verona che ancora evoca brutti ricordi in tutto l’ambiente. Poi solo risultati positivi e un secondo posto in classifica che fa sorridere tutti, Conte compreso, ma che lascia ancora l’amaro in bocca perché si nota, si percepisce, che c’è qualcosa di irrisolto.

Il Napoli di Conte non gira ancora alla perfezione nel suo complesso. La squadra inizia a fare molto bene ma c’è qualche singolo che rischia di sparire dal gioco di tanto in tanto ed è una situazione che l’allenatore non tollera.

Secondo le ultime notizie, infatti, c’è stato un faccia a faccia a Castel Volturno con Conte per provare a risolvere la situazione.

Conte a colloquio con Kvaratskhelia: società spiazzata

Il Corriere dello Sport racconta che a Castel Volturno c’è stato un confronto diretto e sincero tra Conte e Kvaratskhelia. Toni pacati e volti distesi – è giusto sottolinearlo – che sono serviti per sbloccare mentalmente e fisicamente l’attaccante georgiano.

La sua prestazione tra il grigio e l’opaco contro la Juventus non è passata inosservata a Conte che ha chiesto di più a Kvara. È lui l’uomo da cui si attende i graffi e gli strappi decisivi, in partite di un certo tipo. E la risposta della stella della Georgia è stata molto positiva: si è messo subito al lavoro per sbloccare mente e corpo e tenere uno standard molto alto, come era successo fino alla gara con la Juve.

Proprio questo confronto diretto e molto positivo ha spiazzato la società che è rimasta piacevolmente sorpresa dai metodi di Conte e dalla disponibiltà di tutto il gruppo azzurro.

Kvaratskhelia ai box: riposa contro il Palermo

Domani sera il Napoli giocherà contro il Palermo in Coppa Italia e Khvicha Kvaratskhelia osserverà i compagni dalla panchina. Dopo un inizio scoppiettante e ricco di impegni, il suo desiderio è quello di riposare e godersi i compagni senza dover scendere in campo per risolvere i problemi.

Poi, però, tocca a lui: Conte gli ha affidato lo scettro della zona offensiva e vuole che insieme a Lukaku creino quello che hanno creato contro il Cagliari.