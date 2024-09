Napoli in lutto: maglia speciale, il motivo

Dalle tragedie è difficile riprendersi, soprattutto in questi casi. Ma è da tragedie come queste che si prova a raccogliere quanto di buono hanno lasciato le persone andate via per ricordarle ogni giorno al mondo intero.

E’ questo che può accadere proprio in queste ore con il messaggio di Napoli che ha deciso di mostrare un grande segnale di vicinanza alle persone che stanno vivendo una triste tragedia di questo tipo. C’è la volontà di fare nel proprio piccolo delle cose che possano essere utili e per questo motivo che arriverà proprio un messaggio di grande unione e affetto.

Una terribile vicenda quella che ha colpito il mondo del calcio Napoli nelle ultime ore e che riguarda la propria terra. Quello che si è visto è davvero incredibile e ora i familiari delle vittime stanno vivendo momenti di grande angoscia e sconforto per ciò che è accaduto. Un lutto a Napoli che lascia il segno e lo farà per sempre cambiando la vita delle persone che l’hanno vissuto.

Napoli in lutto: arriva il gesto per le vittime

Adesso arrivano notizie molto importanti che riguardano il mondo Napoli con la squadra di Conte che farà un gesto davvero significativo per le vittime della tragedia e anche per le famiglie che sono costrette a vivere col dolore. Un segnale bellissimo per dire, non siete soli.

Perché questa tragedia non è passata inosservata e allora il Napoli calcio ha voluto unirsi al lutto di quanto accaduto e mostrare un grande senso di unione e affetto alle persone che hanno dovuto affrontare la sepoltura delle proprie vittime di questo clamoroso lutto.

Anche il calcio si è unito al lutto di Saviano con il Napoli che per la prossima partita è pronto a fare un gesto davvero importante per provare a dare nel suo piccolo un segnale di unione a tutto il territorio.

Si scenderà con il lutto al braccio durante Napoli-Palermo di Coppa Italia per quelle che sono state le vittime della tragedia di Saviano. Una delle grandi tragedie senza precedenti per una famiglia nel napoletano, dove sono morte 4 persone.

Si sono salvati soltanto un uomo e il figlio di 2 anni della tragedia di Saviano e per la morte della moglie, di 2 suoi figli e della nonna dei piccoli, che il Napoli ha deciso di scendere con il lutto sulla maglia per Napoli-Palermo e avere fare anche il minuto di raccoglimento in occasione dei funerali.