Napoli, scoppia il caso Neres: il problema è serio

Problemi importanti in casa Napoli che dovrà fare i conti con alcune situazioni che dovranno essere sistemate. Perché nel momento migliore ora per la squadra di Conte esce fuori una nuova notizia.

Il club azzurro in questo momento, dopo aver perso malamente la prima giornata di campionato, ora è pronto lottare fino alla fine per le prime posizioni. Perché ci sono delle nuove notizie in merito a quello che sta accadendo in casa Napoli con Conte che sembra aver sistemato le cose, ma dietro l’angolo ci sono sempre dei problemi.

Scoppia il caso Neres a Napoli e ora la situazione è veramente delicata per quanto riguarda il futuro del calciatore brasiliano arrivato per circa 30 milioni di euro dal Benfica nelle scorse settimane. Ora si cerca di capire come poter risolvere al meglio questa situazione.

Impatto impressionante del talento arrivato nei giorni finali di agosto, perché per Neres a Napoli dopo 4 partite con pochissimo minutaggio entrando sempre nel finale sono già 3 gli assist messi a segno. Intanto, si cerca di capire quello che può essere il problema che riguarda l’attaccante.

Problema Neres per il Napoli, duro lavoro per Conte

In molti si stanno chiedendo come mai soltanto Neres tra quelli che sono stati considerati i grandi arrivi ancora non ha trovato il giusto spazio e non ha nemmeno giocato una partita dal primo minuto. Potrebbe esserci un vero caso Neres a Napoli ora nelle ultime ore.

Il calciatore è pronto a dimostrare il suo valore in Napoli-Palermo di Coppa Italia che si giocherà in queste ore, ma è in campionato che lui vuole la grande occasione. Infatti, è attraverso questa partita che Neres può prendersi il Napoli e saranno decisive le prossime sfide per capire se Conte gli concederà maggiore spazio a discapito di Politano.

Adesso c’è grande apprensione per la situazione legata a Neres e il Napoli che pare più delicata del previsto. Il giocatore vuole la maglia da titolare e Conte aspetta risposte immediate. Adesso è tutto nelle sue mani per dimostrare di che pasta è fatta o sarà complicata da gestire questa situazione.

Occhio a quello che può accadere a Napoli con i tifosi più di tutti che aspettano di vedere all’opera Neres con maggiore continuità per provare a fare la differenza nelle partite che contano per ottenere sempre più punti in questa lotta al campionato.