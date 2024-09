Allarme Napoli: svelata la clamorosa “maledizione Conte”

Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato a girare bene su ritmi importanti e vuole provare ad abbattere una clamorosa “maledizione” sul tecnico leccese.

A Napoli si è superstiziosi, lo si sa da centinaia di anni e anche per il nuovo allenatore azzurro ci sono delle situazioni che non sono ancora molto chiare e che hanno lanciato un allarme per tutti i tifosi. La squadra intanto lavora sul campo e prova a crescere e migliorare sempre di più per provare a tornare subito in cima al campionato dopo un’annata disastrosa sotto tutti i punti di vista, ricca di difficoltà e di grane che hanno coinvolto calciatori e società.

Stasera il Napoli sarà impegnato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Palermo, per un derby del Sud che sarà sicuramente molto complesso per gli azzurri.

Napoli e la maledizione Conte: le ultime

Il Napoli vuole tornare a vincere trofei e a essere di nuovo una squadra pilastro della Serie A e per questo motivo in estate non ha badato a spese e ha affiato ad Antonio Conte il nuovo corso. L’allenatore leccese ha accettato con grande entusiasmo, poi nel corso dell’estate c’è stata qualche frizione legata al calciomercato che è stata risolta – non ancora del tutto – solo nella parte finale di agosto.

Il binomio Conte-Napoli potrebbe funzionare alla perfezione perché ci sono le stesse ambizioni e la stessa voglia di vincere, ma ci sarà da lavorare sodo.

Conte è un vincente nato e anche con il Napoli vuole scrivere pagine indimeticabili: ma è stata scoperta una clamorosa maledizione.

Maledizione Coppa Italia per Conte: non l’ha mai vinta

La Coppa Italia è un obiettivo concreto per il Napoli. La competizione è iniziata ai trentaduesimi di finale per gli azzurri che hanno superato il Modena dopo una partita complicatissima, risolta solo ai calci di rigore.

Conte vuole portare il Napoli al trionfo della Coppa Italia anche per un senso di rivalsa personale. Infatti è l’unica coppa che riguarda il calcio italiano che Conte non ha mai vinto. Quando allenava la Juventus è stato sconfitto in finale proprio del Napoli e ora vuole prendersi la rivicinta.

Conte vuole spezzare la maledizione Coppa Italia e deve iniziare già da stasera, battendo il Palermo e qualificandosi per gli ottavi di finale, dove inizieranno le partite più difficili.

Conte vuole portare il Napoli in cima

Conte vuole far sì che il Napoli possa tornare a vincere. E ora ha il tarlo della Coppa Italia che ha iniziato a solleticare la sua voglia di fare sempre meglio e per questo motivo ha chiesto il massimo alla squadra, nonostante le grandi difficoltà da cui proviene.

Il primo obiettivo dichiarato del Napoli di Conte, dunque, è la vittoria della Coppa Italia. Ma senza mai dimenticare il campionato, ora più possibile che mai considerate le enormi difficoltà delle altre squadre.