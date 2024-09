Choc a Napoli, allenatore arrestato per violenza sui bambini

La città di Napoli si è svegliata con una notizia davvero scioccante che riguarda un allenatore di scuola calcio arrestato per violenza.

La Polizia ha indagato per giorni dopo la denuncia di un genitore che ha ricevuto la pessima notizia dal figlio e ha deciso di approfondire per scoprire la verità. Quando si tratta di bambini, poi, la situazione diventa sempre più delicata e va analizzata nel miglior modo possibile per evitare che si possa ripetere o peggio ancora si possa essere superficiali nelle indagini.

E ora è finalmente spuntata la verità che ha portato all’arresto dell’uomo che è stato per anni anche allenatore di una scuola calcio.

Napoli, la Polizia ha arrestato l’allenatore di scuola calcio: le ultime

A Napoli c’è stato un episodio davvero choc che ha creato panico e paura in tutta la città e ha gettato una nuova ombra pesantissima sulla bontà di determinate persone che sono a contatto con i bambini e che dovrebbero essere perfette in ogni comportamento e invece riescono addirittura ad approfittarsi dell’ingenuità dei nostri piccoli figli, fratelli o sorelle e creano un senso di pesante angoscia.

Denunciare è sempre il primo passo per riuscire a mettere le manette ai polsi ai delinquenti, e anche in questo caso il lavoro congiunto di genitori e Polizia ha fatto la differenza.

L’arresto dell’uomo – anche allenatore di scuola calcio – è avvenuto questa mattina dopo approndite indagini che hanno finalmente messo spalle al muroil 57enne.

Allenatore arrestato per violenza sui bambini

A Napoli quest mattina è stat arrestato un allenatore di una scuola di calcio. Il 57enne è accusato di aver violentato un suo piccolo calciatore minorenne. Le indagini approfondite della Polizia hanno portato a trovare prove inconfutabili. Nella sua abitazione è stato trovato anche del materiale pedopornografico.

Questa mattina è avvenuto Il blitz decisivo della Squadra Mobile di Napoli. A far scattare le indagini è stata la denuncia della madre della piccola vittima: un adolescente di 14 anni.

In attesa della sentenza definitiva e della successiva condanna, l’uomo è finito agli arresti domiciliari, con accuse pesantissime: violenza sessuale aggravata, ma anche detenzione di enorme quantitativo di materiale pedopornografico e di pornografia minorile.

Violenza su minori e scambio di materiale pedopornografico: accuse tremende

Il suo target di vittime era tra i ragazzini che allenava in una scuola di calcio a Napoli. Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla Polizia, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti nei locali del centro sportivo dove la squadra si allenava e giocava.

Ma non c’è mai fine al peggio e anche per quest’uomo si è arrivati a toccare il fondo e andare anche più giù. Durante la perquisizione sono stati sottoposti a sequestro penale tutti i suoi dispositivi, dalla cui analisi è emerso che distribuiva, divulgava e diffondeva a terze persone i file pedopornografici che possedeva.