Figuraccia Spalletti, l’ex Napoli fa mea culpa: messaggio ai tifosi

Chi fa parte della storia non sarà mai dimenticato, ancor di più a Napoli e lo sa benissimo Luciano Spalletti anche dopo il suo addio dello scorso anno.

Perché il tecnico che è stato protagonista assoluto con la vittoria del 3 scudetto della storia del Napoli oggi è commissario tecnico della Nazionale dell’Italia e la scorsa estate disse addio alla città partenopea e il progetto di Aurelio De Laurentiis non volendo continuare ad andare avanti sulla stessa strada.

Perché l’allenatore che si è tatuato lo scudetto della storia di Napoli ha voluto seguire una nuova strada e ora rappresenta l’Italia intera, anche se le prime avventure non sono andate poi come pensava. Ora però arriva il messaggio che tutti speravano di sentire.

Spalletti si pente e manda un messaggio ai tifosi

L’ex Napoli Luciano Spalletti è stato fortemente contestato per quello che è accaduto di recente, perché si è parlato addirittura di una richiesta di dimissioni per l’allenatore. Spalletti ha giocato gli Europei con l’Italia deludendo tutti in ogni singola partita ed uscendo subito dalla competizione agli Ottavi di Finale, ora si cerca di trovare una nuova strada.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Luciano Spalletti che ha ricordato quello che è accaduto con la sua Italia agli Europei e di voler ora trovare una nuova strada, si spera quella giusta per mettersi alle spalle questo brutto momento.

E l’inizio di Spalletti con l’Italia post Europei è iniziato proprio nel migliore dei modi. Perché la Nazionale Azzurra è andata a Parigi e ha dominato 1-3 nel primo match di Nations League cambiando modulo e rivoluzionando anche la lista dei convocati. Adesso c’è voglia di dare un messaggio diverso a tutti e cambiare le cose.

Serviva un messaggio forte come questo che ha appena fatto l’allenatore, perché proprio nelle ultime ore Spalletti ha ammesso le sue colpe dicendo chiaramente e senza giri di parole di essere stato lui ad aver fatto una brutta figura all’Europeo e di voler ora cambiare le cose.

L’Italia e Spalletti cercano riscatto e lo faranno insieme perché non c’è nessuna intenzione di presentare le dimissioni come qualcuno ha chiesto e l’allenatore sta lavorando duramente per provare a fare la storia come è capitato a Napoli, dove ancora oggi è ricordato come un vero eroe.