Infortunio prima della Coppa Italia: i tempi di recupero

Beffa clamorosa prima di Napoli-Palermo in Coppa Italia, è successo al giocatore che finalmente aveva trovato il campo.

Si tratta di uno dei calciatori che, a poco alla volta, stava muovendo passi importanti al reintegro in rosa, secondo quella che è poi la notizia arrivata in giornata, dai colleghi di CalcioNapoli24.

La notizia è arrivata nel corso del pomeriggio, col calciatore che non sarà convocato per Napoli-Palermo a causa dell’infortunio, non potendo essere a disposizione di Antonio Conte.

Infortunio Napoli: è successo prima della Coppa Italia

Quella della Coppa Italia non è una partita da “poco conto”, perché per gli azzurri quella del trofeo italiano, è una delle competizioni da vincere, considerando che poi gli azzurri non hanno coppe. Trovarsi nella prossima stagione con una toppa al petto tricolore, è tra gli obiettivi del Napoli di Conte. Certo, se poi dovessero essere due, allora sarebbe andare oltre ogni più roseo sogno.

Ma appunto, prima c’è il Palermo e il Napoli ha bisogno di muovere un passo per volta, a partire dalla sfida dei sedicesimi. Sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Napoli-Palermo che non vedranno in campo un infortunato in casa Napoli.

Si tratta di uno dei calciatori che era lanciatissimo per un ruolo da titolare, proprio nel turn-over di Antonio Conte che avrebbe volentieri schierato lui con Gilmour nel centrocampo azzurro. Notizia però che, arrivata questo pomeriggio, non vedrà l’ex Hellas Verona in campo e neppure tra i convocati.

Il motivo dell’assenza prima di Napoli-Palermo: non c’è al raduno

A riportare la notizia sono i colleghi campani, che hanno così spiegato quello che è il motivo dell’esclusione di Michael Folorunsho. Il calciatore del Napoli che, fino a questo momento ha giocato soltanto 17 minuti con la maglia azzurra e nell’ultima trasferta a Torino contro la Juventus, non avrà la sua occasione da titolare in Napoli-Palermo. Secondo la fonte, non si sarebbe presentato al raduno pre-partita e questo, non per qualche motivo di scelta tecnica da parte di Conte, bensì per un problema fisico che ha riguardato il calciatore.

Le condizioni del calciatore sull’infortunio prima della Coppa Italia

Stando ai primi aggiornamenti sul problema per Folorunsho, l’infortunio sarebbe in ogni caso di poco conto, perché riguarderebbe un’indisposizione fisica. Il problema è che, non essendo proprio un titolarissimo, l’occasione di mettersi in mostra per Napoli-Palermo è completamente sciupata. L’ex Hellas, fino a questo momento e dopo tante aspettative, non sembra ancora aver convinto il tecnico Antonio Conte. Chissà che per lui, in futuro, non possano arrivare occasioni come quella avuta nel finale di Juventus-Napoli.