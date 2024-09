Napoli, altra tegola per Conte: l’infortunio è grave, quando rientra

Non è per niente un momento facile per il Napoli di Conte sotto questo punto di vista. Perché ora i risultati arrivano, ma ci sono anche le cattive notizie che riguardano gli infortuni.

In questo inizio di stagione ci sono stati alcuni problemi per il Napoli che dovrà fare i conti con quelli che sono gli imprevisti di una stagione e sulla strada potrebbero capitare gli infortuni. Per questo motivo, anche se non ci sono le Coppe europee, Conte ha chiesto una rosa lunga e forte che potesse provare a lottare fino alla fine.

Una vera tegola per il Napoli per un infortunio di un titolare che ora si è fatto male e ora rischia di stare fuori per diverso tempo perché ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano questa situazione del calciatore che rischia di dover stare fuori per diverso tempo.

Infortunio Napoli, il problema è serio

Non arrivano buone notizie per il Napoli e i suoi tifosi in merito all’infortunio di un calciatore che ora rischia di dover stare fuori a lungo. Perché la situazione può complicarsi in vista dei prossimi impegni in campionato che ora diventano decisivi.

Il calendario del Napoli mette di fronte sfide come Palermo (Coppa Italia) poi Monza e Como prima della sosta Nazionali e c’è un giocatore che salterà sicuramente queste partite, è Alex Meret che si è infortunato nell’ultimo turno di campionato.

Ma i tempi di recupero di Meret rischiano di slittare, perché ci sono delle novità riguardo il portiere. In molti non avevano realmente percepito cosa fosse accaduto ad Alex Meret durante Juventus-Napoli, quando il portiere azzurro ha chiesto il cambio a Conte e la panchina per far fare l’esordio a Elia Caprile tra i pali del club partenopeo in una gara ufficiale.

Adesso però ci sono importanti notizie che riguardano quelle che sono le condizioni di Alex Meret con l’infortunio muscolare che sembra più grave del previsto e ora il suo rientro può anche slittare. Ci sono degli aggiornamenti poco positivi sotto questo punto di vista con Conte che ora dovrà capire giorno dopo giorno come sta realmente il suo portiere che aveva iniziato facendo la differenza in queste prime giornate.

Secondo Il Mattino, infatti, i tempi di recupero di Meret rischiano di slittare e può saltare anche Empoli-Napoli dopo la sosta delle Nazionali. Non una buona notizia per Conte che però si fida e punterà su Caprile se ci dovesse essere bisogno.