Napoli, stufo della panchina: è successo in allenamento

La quiete prima della tempesta, è questo quello che potrebbe accadere in casa Napoli perché al momento dopo la brutta sconfitta alla prima giornata di campionato (3-0 col Verona) ora le cose vanno alla grande per la squadra di Conte.

Ed è per questo che ora si vuole evitare ogni tipo di problema che possa essere decisivo per il proseguo della stagione, visto che nessuno dovrà mettersi di mezzo al Napoli di Conte che sta lavorando e lottando duramente con i suoi ragazzi per costruire di nuovo qualcosa di importante in azzurro.

Ora spunta fuori una notizia in merito a quello che sarebbe accaduto in allenamento per il Napoli con alcuni giocatori che continuano ad andare in panchina e l’allenatore che sembra schierare quasi sempre gli stessi giocatori in questo inizio di stagione. Per alcuni di loro ora però potrebbe esserci una grande occasione, occhio al colpo di scena.

Napoli, ecco cosa ha fatto in allenamento un calciatore

Il Napoli a differenza delle altre big non ha un calendario fitto di impegni. Perché il club di Aurelio De Laurentiis dopo tanti anni sempre in Europa lo scorso anno ha chiuso in classifica al 10 posto e questo ha rovinato i piani del patron, ma non del tutto visto il segnale dato con 150 milioni spesi, quasi tutti i big rimasti e il colpo in panchina Antonio Conte.

Subito pugno duro dell’allenatore che ha fatto capire a tutti, anche ai leader, che se non si da il massimo si può fare a meno di loro, che sia un big match o meno. Ecco che, infatti, Conte continua a premiare chi da tutto in allenamento e ora potrebbe essere il turno di un nuovo acquisto.

Perché tra i pochissimi che ancora non hanno messo nemmeno mai piede in campo in una gara ufficiale c’è Rafa Marin. Il giovane difensore arrivato dal Real Madrid è pronto a dimostrare il suo valore e mettere in crisi Conte per le prossime partite.

Lo stesso giocatore in un’intervista ha ammesso le sue difficoltà iniziali al modo di lavorare duro di Conte e l’impatto tattico col campionato italiano. Ecco che allora, come spiega il Corriere dello Sport, Conte ha iniziato a spianare la strada a Rafa Marin che lo sta vedendo crescere tantissimo in allenamento con il suo atteggiamento attento e rigoroso.

Per Rafa Marin occasione da titolare in Napoli-Palermo di Coppa Italia e chissà che non arrivino anche altre in campionato. Per Conte partono tutti dallo stesso livello.