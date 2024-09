Osimhen ha già deciso: svelato il suo prossimo club

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il futuro di Victor Osimhen. Il Napoli attende con ansia l’evolversi della situazione legata al giocatore, che è ancora sotto contratto con gli azzurri che intendono monetizzare dalla cessione del bomber.

In netto anticipo rispetto alla scorsa stagione, Victor Osimhen ha già fatto sapere le sue proprità per il prossimo mercato. Ecco la decisione del nigeriano riguardo il suo futuro in Turchia.

Dopo il tira e molla della sessione estiva 2024, che ha portato Osimhen a dover accettare la proposta del Galatasaray, questa volta il suo agente Calenda sta lavorando per trovare un’altra destinazione al suo assistito.

Cosa è cambiato rispetto a qualche mese fa? Ecco tutti i dettagli.

Le vie del mercato sono infinite. Meno di un anno fa, infatti, nessuno avrebbe immaginato di vedere di nuovo Mertens e Osimhen insieme al Galatasaray. Eppure, la situazione ha portato il nigeriano a trasferirsi in Turchia visto che a Napoli non voleva più rimanere.

Un addio inglorioso, che ha scatenato anche i tifosi che ormai hanno dimenticato il giocatore che adesso non vuole più attendere e prentende di conoscere già da adesso il suo futuro.

Chi sta prendendo Victor Osimhen?

I teatrini del mercato estivo non sono più ammessi in casa Osimhen. Il giocatore ha preteso chiarezza dall’agente, che questa volta vuole accontentare il suo assistito.

Si è parlato di una pista italiana legata al Milan o alla Juventus, un modo per scatenare l’ira di Aurelio De Laurentiis che avrebbe difficoltà a cederlo a società italiane.

La realtà, però, è un’altra e porta Osimhen sempre verso la Premier League. Infatti, non si sono interrotti i contatti con il Chelsea che è sempre interessata al giocatore.

Dall’Inghilterra svelano nuovi dettagli riguardo questo affare. Con la pista l’Arsenal e Psg che resta sullo sfondo del calciatore, che è pronto a lasciare la Turchia a fine stagione.

Calciomercato Napoli: aggiornamenti su Victor Osimhen

Impegnato in Turchia, con la maglia dei giallorossi, Victor Osimhen ha già deciso il suo futuro. Arrivano nuove indiscrezioni di mercato relative all’attaccante nigeriano, che in extremis ha trovato l’accordo per lasciare Napoli in prestito.

Al termine della stagione, il futuro di Osimhen non sarà al Galatasaray. Nonostante la speranza dei dirigenti turchi, di far rimanere in squadra il giocatore, l’agente di Victor sta già lavorando per trovare una soluzione che possa soddisfare il suo assistito ed il Napoli che è ancora proprietario del cartellino di Osimhen.

Secondo quanto riportato da Team Talk, non è tramontata la pista che porta al Chelsea Osimhen nel prossimo mercato estivo 2025. I Blues, infatti, continuano a tener d’occhio il calciatore che può essere il profilo giusto per rinforzare l’attacco di Maresca. L’alternativa al nigeriano è Boniface del Leverkusen,Gyokeres dello Sporting oppure Sesko del Red Bull Lipsia.