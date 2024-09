Sarri pronto a tornare: destinazione a sorpresa per l’ex Napoli

A volte ritornano ed è il caso di Maurizio Sarri. Non al Napoli, come si è vociferato prima dell’arrivo di Antonio Conte.

Maurizio Sarri può tornare e farlo in grande stile, lì dove ha ben figurato dopo la parabola discendente che aveva visto comunque vittorioso in Italia sulla panchina della Juventus, ma che poi non è riuscito a tenersi stretta una panchina importante in Italia, come quella della Lazio che prese una decisione assieme al tecnico di Figline, per dare uno scossone alla squadra, che poi arrivò parzialmente con Igor Tudor alla guida dei biancocelesti.

Alla fine Maurizio Sarri ha atteso e continua ad attendere, quella che è una scelta della quale potrebbero arrivare adesso degli stravolgimenti, nel corso della notte tra mercoledì e giovedì dopo la debacle in Europa, da parte del top club mondiale. La destinazione, con decisione a sorpresa, potrebbe arrivare questa sera per Maurizio Sarri.

Il ritorno di Sarri: la destinazione a sorpresa

La passata stagione tormentata, con la scelta di uscire di scena. Ora sarebbe pronto però l’ex Napoli che, alla fin fine, in Italia ha sempre fatto bene. Al Napoli gli è solo mancato un trofeo che, a conti fatti, meritava di trovare per il bel calcio espresso nel triennio a Napoli.

Uno Scudetto che poi Maurizio Sarri, alla Juventus, si sarebbe cucito addosso prima sulla sua tuta, e poi sulla giacca che indossò alla premiazione, nel silenzio dell’Allianz Stadium che ai tempi viveva la situazione paradossale della pandemia.

Adesso, a seguito dell’esperienza alla Lazio e ad una pausa “forzata” senza calcio e senza allenare, è arrivato il suo momento. E potrebbe clamorosamente essere di nuovo in Premier League, lì dove lo cercherebbero dopo il passato al Chelsea.

Sarri di nuovo in panchina: la notizia sull’esonero

In serata e dopo il pareggio col Twente in Europa League, per il club inglese, la notizia sul potenziale esonero da parte del club di Premier League. L’allenatore olandese del Manchester United, Erik Ten Hag, non è più certo del suo posto in panchina. Tant’è che i bookmakers hanno fatto crollare le quote legate al suo esonero, con conseguente possibile scelta che porta all’allenatore italiano ed ex Lazio, Maurizio Sarri.

Ultime su Maurizio Sarri: la sua scelta per il futuro

Potrebbe scegliere di tornare ad allenare in Inghilterra, precisamente al Manchester United e non più in Italia. Lui ha sempre dichiarato di essere legato al Napoli e chissà che in futuro non possa ritrovarsi con Aurelio De Laurentiis. Ma occhio all’occasione che arriverebbe per lui sulla panchina del Manchester United, con Erik Ten Hag sempre più coinvolto nelle voci sul suo esonero, per l’avvio difficile vissuto in questa stagione.