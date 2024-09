Squalifica al Napoli: non potrà andare in panchina, il motivo è incredibile

Particolare, nonché incredibile, quando accaduto agli azzurri in occasione di Juventus-Napoli.

È contro i bianconeri che il Giudice Sportivo, a seguito di alcuni giorni passati da quel match che si è giocato lo scorso sabato e nella giornata che vede poi il Napoli impegnato in Coppa Italia contro il Palermo, che è stato sanzionato il Napoli.

Una squalifica che non sempre di vede e che riguarda su quanto accaduto in panchina, proprio nella sfida che si è giocata all’Allianz Stadium. Ricostruito, dal Giudice Sportivo, quanto successo in Juve-Napoli con conseguente squalifica al tesserato.

Squalifica al Napoli in panchina: la sentenza condanna l’azzurro

Ha fatto quel che non è consentito dal regolamento, tanto da subire oggi una squalifica che sarà scontata nella prossima giornata di campionato.

È quanto emerge dalla sentenza del Giudice Sportivo che, dopo i fatti di Juventus-Napoli, ha così condannato il tesserato azzurro.

Si tratta di un elemento della panchina che, presumibilmente senza consenso da parte dell’arbitro, ha raggiunto il terreno di gioco per qualche motivo non definito. Messo a referto dall’arbitro durante Juventus-Napoli, è stato poi il Giudice Sportivo a squalificare l’azzurro.

Cosa è successo in Juve-Napoli: la sentenza sulla squalifica

A far conoscere l’accaduto, in Juventus-Napoli, è il Giudice Sportivo che nella sua sentenza con condanna al tesserato azzurro, ha spiegato: “Squalifica indotta al tesserato Vincenzo Longobardo per aver, al minuto 31 della seconda frazione di gioco, raggiunto la porta della propria squadra senza alcun consenso da parte del direttore di gara”. Pertanto, si presume, che nella prossima partita che il Napoli giocherà contro il Monza, lo stesso fisioterapista non potrà essere a disposizione dello staff medico del Napoli, che dovrà dunque fare a meno di lui.

Chi prende il posto dello squalificato: la notizia in vista del Monza

Il Napoli sfiderà il Monza, dopo la Coppa Italia contro il Palermo, nel prossimo week-end in Serie A. La squadra dello staff medico è ben formata e non ci sarà alcun “sostituto” nella squadra che seguirà il Napoli a bordocampo, pronta ad intervenire qualora ce ne fosse il bisogno, per la sfida che si giocherà contro i brianzoli. Il Napoli, che va a caccia di un filotto di risultati utili consecutivi e che magari spera di potersi portare a casa quattro vittorie su quattro nelle prossime giornate, considerando quelle che sono le sfide abbordabili e in ordine contro Monza, Como, Empoli e Lecce – tre su quattro si giocano in casa, ad eccezione solo dunque della sfida coi toscani che si giocherà al Castellani dopo la sosta per le Nazionali – e che spingono il Napoli a confermarsi nella piena lotta Scudetto.