Calciomercato Napoli: lo prendono nel 2025, svelate le cifre

Importanti novità di mercato che riguardano il Napoli. Svolta clamorosa per Antonio Conte: l’annuncio è stato appena data all’allenatore, ecco tutti i dettagli.

Un Napoli che viaggia spedito in campionato, con gli azzurri che ieri sono stati protagonisti anche in Coppa Italia dimostrando tutto il proprio valore. Un 5-0 netto, contro il Palermo, nella gara che ha permesso alla squadra di Conte di qualificarsi al turno successivo della competizione.

Le sorprese non finiscono qui, visto che il tecnico sta lavorando sempre di più per il futuro del Napoli. In stretto contatto con il direttore sportivo Manna, ecco le ultimissime notizie che riguardano gli azzurri che saranno sempre più protagonisti in sede di calciomercato.

Idee chiare da parte della società che sta lavorando anche in vista del mercato di gennaio 2025.

L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza riguardo alcune operazioni che potrebbero entrare nel vivo molto presto. Non solo in entrata, la società è attenta anche sul fronte delle cessioni.

Resta da capire cosa ne sarà del futuro di Ngonge, ieri grande protagonista contro il Palermo. Il calciatore, per il momento, è la terza scelta di Conte che preferisce Neres e Politano.

Intanto, c’è una trattativa che si sta sbloccando: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Napoli: colpo riuscito, attesa per la chisura della trattativa. Ecco le cifre ufficiali

Importanti novità di calciomercato relativi al futuro del calciatore, che l’estate scorsa è andato via da Napoli a furor di popolo.

Non c’era la volontà di aspettarlo e adesso rischia di diventare un grande rimpianto, soprattutto alla luce delle prestazioni negative di Marin che non è ancora entrato nelle rotazioni di Conte.

Intanto, il Betis Siviglia si gode Natan ed è pronto a riscattare il centrale brasiliano del Napoli.

Calciomercato Napoli: annuncio dalla Spagna, svolta per Natan

Entrato in pianta stabile nelle rotazioni del Betis Siviglia, Natan si è preso il posto da titolare. In Liga, infatti, nelle ultime sette ha giocato 5 partite per novanta minuti. Numeri importanti che certificano la volontà, da parte degli spagnoli, di puntare con forza sul giocatore che si avvicina sempre di più alla permanenza nel club biancoverde.

A quanto è fissato il riscatto del Betis per l’acquisto dal Napoli di Natan?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club di Siviglia avrà la possibilità di prendere il difensore centrale brasiliano versando nelle casse del Napoli una cifra compresa fra i 7 e gli 8 milioni di euro.