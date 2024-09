Esonero UFFICIALE: spazio in panchina ad un ex Napoli

La proprietà ha deciso di prendere in mano la situazione scuotendo l’ambiente con una decisione importantissima.

La notizia era nell’area, ma ora è addirittura anche ufficiale: l’allenatore è stato esonerato per via del terribile inizio di stagione della squadra, che oggi si ritrova in una zona di classifica che non le competerebbe considerato il blasone e gli importanti investimenti fatti in estate dalla società. Ci si aspettava decisamente tutt’altro, ed è questo che si è deciso di cambiare per provare a salvare quantomeno il salvabile.

Alla vigilia del weekend la squadra è ancora senza guida tecnica, ma l’impressione è che nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’ufficialità del nuovo allenatore, profilo che dalle parti di Napoli e dintorni conoscono piuttosto bene.

Esonero UFFICIALE: non c’era altra soluzione

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, ma soprattutto in Italia, dove nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina di questo inizio di stagione. Nessuno lo avrebbe mai immaginato considerati i presupposti, eppure la proprietà non ha avuto altra scelta considerato il terribile inizio di campionato della squadra.

Nonostante tutti gli investimenti fatti in estate, infatti, la formazione si ritrova oggi addirittura all’ultimo posto in classifica con zero punti conquistati in sei partite, risultato sì storico, ma in negativo, visto che mai nessuno prima d’ora aveva fatto così male. Nonostante i giocatori non stiano rendendo come si credeva, a pagare è stato ovviamente l’allenatore, reo di non aver trovato le giuste contromisure ad un momento di difficoltà della squadra, dal quale sembra quasi che non si riesca ad uscire.

Dunque, stando a quanto annunciato dallo stesso club nel comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore, il Legnano ha deciso di esonerare Daniele Gastaldello, ex conoscenza della Serie A, prima da giocatore e poi da allenatore. Al suo posto, riportano i colleghi di TuttoC, siederà in panchina un ex Napoli, che nella mattinata di oggi è arrivato anche in sede per definire col club veneto gli ultimissimi dettagli dell’accordo.

Cambio in panchina: arriva l’ex Napoli

Esonerato Gastaldello, il Legnano si è immediatamente messo alla ricerca di un profilo che potesse permettere alla squadra di risorgere dalle ceneri e ripartire come se nulla fosse fino a questo momento accaduto. Per un momento la dirigenza veneta ha valutato anche profili di un certo spessore, considerata la necessità di dare una svolta a questa stagione, ma alla fine si è deciso di puntare su un profilo giovane ma allo stesso tempo con grande esperienza, ex Napoli fra le altre cose.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TuttoC.com, infatti, sarà Matteo Contini a sostituire Gastaldello sulla panchina del Legnano. L’ex azzurro in mattinata ha anche fatto visita alle sede del club veneto, motivo per il quale l’ufficialità potrebbe anche arrivare a breve.