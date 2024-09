Gravi accuse a McTominay: pesantemente insultato, tutta la verità

L’arrivo di Scott McTominay al Napoli è stato un colpo eccezionale per gli azzurri ma ora lo scozzese è finito al centro di gravissime accuse.

Il centrocampista proveniente dal Manchester United si è rivelato subito centralissimo nello scacchiere tattico di Antonio Conte che lo ha subito inserito tra i titolari e in tutte le rotazioni che hanno coinvoltio i calciatori migliori. La squadra ha iniziato a girare bene, ha iniziato a fare risultati importanti come avrebbe voluto l’allenatore leccese sin dalla prima giornata e per questo ora l’entusiasmo è alle stelle.

Scott McTominay ora è uno dei nuovi idoli indiscussi della piazza napoletana. Il suo apporto alla squadra è già stato importantissimo e da lui ora ci si aspettano grandissime cose.

McTominay, gol e spettacolo: ma si alza un polverone

L’integrazione di Scott McTominay al Napoli è stata velocissima ed eccezionale. Il rendimento del calciatore scozzese è stato subito di grande impatto, ha fatto sì che Antonio Conte potesse ritenersi immediatamente soddisfatto del suo impiego e inserirlo subito tra i calciatori da considerare insostituibili.

Nella partita contro il Palermo di Coppa Italia, McTominay ha trovato il suo primo gol con la maglia del Napoli e ha dato grande spettacolo nei minuti che gli sono stati concessi da Conte, in attesa di trovare la prima rete anche in Serie A.

Secondo le ultime notizie, però, c’è anche un grande caos che si è creato intorno a McTominay, finito nel mirino delle critiche e fortemente accusato.

McTominay: il bacio alla maglia del Napoli fa infuriare i tifosi

Dopo il suo primo gol con la maglia del Palermo, Scott McTominay si è lasciato andare a un’esultanza pazzesca, liberando tutta la sua gioia e soprattutto mostrando tutto il suo amore nuovo verso Napoli e tutti i tifosi. E ha baciato lo stemma degli azzurri. Un gesto che non è passato inosservato e che ha creato grandissimo entusiasmo in tutta la piazza, quasi emozionata per avere a che fare con un calciatore con questa passione verso i propri colori.

Chi non l’ha presa bene, invece, sono stati i tifosi del Manchester United che dopo circa 20 anni di appoggio e tifo per McTominay, non si aspettavano questa “mancanza di rispetto”, come è stata definita dai più.

Il bacio alla maglia del Napoli ha fatto infuriare i tifosi dello United e alcuni hanno commentato il post social del Napoli con una frase eloquente: “Hai già dimenticato il Manchester United. Hai giocato solo due partite, rispetto!“.

Napoli pazza di McTominay: è il nuovo idolo

Scott McTominay è già il nuovo simbolo del Napoli. Poco importa come giocherà in futuro e quanti gol farà: lo scozzese ama incondizionatamente Napoli e i tifosi azzurri hanno ricambiato immediatamente questa grande passione.

McTominay vuole diventare il simbolo del futuro, visto che ha appena 27 anni e può scrivere ancora pagine di storia con il club azzurro. Ancor meglio, e lo ha fatto intendere nella sua recente intervista, se al suo fianco ci sarà sempre Antonio Conte.