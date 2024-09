La FIFA ha cancellato due trofei al club di Maradona: il motivo

Nel presentare la sua nuova competizione, la FIFA ha annunciato una cosa che ha letteralmente lasciato di soppianto club e tifosi.

Questi sono venuti a conoscenza solo leggendo il comunicato della massima Federazione calcistica mondiale del fatto che alla gloriosa storia della squadra sono stati sottratti addirittura due dei titoli più entusiasmanti e memorabili vinti nell’ultimo ventennio. Inevitabilmente tutto l’ambiente è insorto contro questa decisione della FIFA, che sembrerebbe essere però oramai irrevocabile.

Sarà curioso capire da qui ai prossimi mesi se la proprietà farà ricorso contro la Federazione, ma l’impressione è che nulla potrà fare, se non scendere in campo e riprendersi quello che le è stato tolto.

La FIFA ha cancellato due trofei al club di Maradona

Qualche giorno fa la FIFA ha presentato il nuovo format della Coppa Intercontinentale, che si svolgerà in maniera molto simile a quello della recente Coppa del Mondo per Club. Nel comunicato nel quale sono state svelate tutte le novità del caso, la massima Federazione calcistica mondiale ha anche rispolverato quello che è l’albo d’oro della competizione, scaturendo parecchie polemiche.

Sì, perché in questo mancano però alcuni dei trofei vinti dal club di Maradona, il quale si è trovato difatti all’interno di una situazione che lo vede uscire particolarmente danneggiato, sotto ogni punto di vista. Quanto comunicato dalla FIFA ha inevitabilmente creato e non poco scalpore, ma l’impressione è che poco si possa fare in merito, anche perché il club è come se fosse nel torto considerato il momento storico e politico nel quale vinse quelle due coppe.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di MilanNews.it, riprendendo il comunicato della Federazione stessa, la FIFA ha revocato due coppe intercontinentali al Boca Juniors (2000 e 2003). Non solo, uno di questi due trofei è stato assegnato ai rivali brasiliani del Corinthias, affronto che sta scatenando parecchie polemiche in Argentina.

Due trofei revocati: spiegato il motivo

Premettendo che il Boca Juniors non è l’unico club al quale sono stati revocate le Coppe Intercontinentali, sorge spontaneo domandarsi: perché la FIFA ha preso questa decisione? Essenzialmente, leggendo l’albo d’oro si può notare come sono state cancellate tutte quelle competizioni che sono state disputate dal 2000 al 2004.

Essenzialmente, scrive MilanNews.it, in quel quadriennio la Federazione mondiale era in combutta con UEFA e CONMEBOL, che insieme si allearono creando difatti la vecchia Coppa Intercontinentale. Questo portò la FIFA a rispondere ed introdurre il FIFA Club World Championship, inaugurato nel 2000 e vinto per la prima volta nella storia dal Corinthias. Ecco spiegata la sostituzione del Boca Juniors, motivazione che comunque non soddisfa i tifosi argentini. “Coinvolti” in questa questione anche Bayern Monaco, Real Madrid e Porto, che hanno rispettivamente vinto nel 2001, 2002 e 2004.