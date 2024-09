Napoli, quel dettaglio su David Neres passato inosservato: avete visto?

Sempre più al centro del progetto Napoli, Neres si prende la scena contro il Palermo. Avete visto cosa ha fatto il brasiliano?

Protagonista della vittoria per 5-0 in Coppa Italia, contro il Palermo, il brasiliano David Neres che ha trovato il suo primo gol stagionale con il Napoli.

Il colpo del mercato estivo degli azzurri, che ha subito impressionato la piazza, si è sbloccato dopo un grande avvio di campionato visto che quando è stato chiamato in causa da Conte ha sempre dato il suo contributo con degli assiste determinanti.

La rete contro il Palermo per Neres rappresenta una sorta di liberazione. Ecco il dettaglio particolare, passato inosservato, che ha appassionato i tifosi del Napoli.

Il mercato estivo ha regalato delle grandi novità per il Napoli, che tra i colpi messi a segno ha chiuso anche per l’arrivo di Neres.

Il brasiliano, arrivato un po’ a sorpresa in azzurro, si è da subito integrato nella squadra ed è diventato fondamentale nelle rotazioni di Conte che in questa prima parte di stagione lo sta sfruttando soprattutto a gara in corso.

Infatti, la concorrenza con Politano desta qualche preoccupazione per Neres che ieri è partito titolare nel match di Coppa Italia contro il Palermo. Una prestazione, quella dell’ex Benfica, che è stato più che positiva visto che ha trovato anche la sua prima rete con la maglia del Napoli.

Un dettaglio particolare è passato inosservato, agli occhi dei tifosi che hanno seguito il match da casa, ma che è invece è balzato a tutto il pubblico del Maradona che ha apprezzato il gesto di Neres subito dopo il suo gol. Ecco cosa ha fatto.

Cosa ha fatto Neres? Il dettagli inosservato durante la partita contro il Palermo

Ad evidenziare questo aspetto è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che ha dedicato un focus sull’esterno brasiliano.

Il calciatore, arrivato dal Benfica, si è preso la scena in questi mesi a Napoli. Infatti, ha già messo a segno quattro assist e ieri ha trovato la prima rete stagionale con il Napoli.

Una conferma di quanto il Napli abbia visto giusto su David Neres che è sempre più al centro del progetto di Antonio Conte.

Il suo gol al Maradona è apparso come una liberazione, per l’attaccante che dopo la rete ha esultato come non mai con i tifosi presenti allo stadio che hanno potuto apprezzare l’esultanza di Neres.