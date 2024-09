Retroscena Osimhen-Napoli: cosa è successo? Giuntoli svela tutto

L’ex direttore che ha fatto le fortune del Napoli, Cristiano Giuntoli, si “inserisce” nelle vicende della sua ex squadra, nell’intervista odierna.

All’indomani di Napoli-Palermo, dove gli azzurri hanno praticamente asfaltato i siciliani in Coppa Italia, per cinque reti a zero e con il reparto offensivo che continua a funzionare – chissà cosa sarebbe stato il Napoli con la possibilità di completare la rosa con la cessione di Osimhen – è proprio l’ex direttore azzurro a prendere voce, tornando sulla vicenda Osimhen e svelando un retroscena che riguarda il nigeriano.

Cristiano Giuntoli, ex direttore del Napoli e ormai figura principale in casa Juventus, ha così parlato del Napoli e di quello che è il “caso Osimhen”.

Vicenda Osimhen, cosa è successo? Le parole di Giuntoli

A tutto tondo, ha parlato pubblicamente Cristiano Giuntoli, sia della situazione attuale che sta vivendo alla Juventus, dopo la separazione con Allegri e nella scelta fatta con Thiago Motta, riferendosi anche a questioni passate, come quelle del Napoli e sulla vicenda Osimhen.

Il bomber nigeriano è stato il suo colpo più complesso, a detta sua, non riferendosi dunque a quanto fatto, almeno fino ad ora, con i bianconeri. Le parole sul Napoli, nell’intervista di oggi.

Ha puntato forte su Osimhen, tanto da poterlo considerare l’affare migliore fatto, per impegno e per risultati. Ma di lui ne ha parlato apertamente, riferendosi a cosa ha fatto poi De Laurentiis sulla vicenda stessa.

Giuntoli torna su Osimhen: il suo retroscena sulla vicenda del nigeriano

Non è un mistero che su Victor Osimhen siano arrivate notizie anche legate alla vicenda plusvalenze, ma non è di questo che ha parlato Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente del Napoli ha preso voce, a Il Corriere della Sera, parlando del passato in azzurro: “Il colpo più complesso per me è stato Osimhen. Pensate che ci sono stato dietro per ben quattro mesi. Andava venduto sicuramente prima di quanto ha fatto il Napoli, ma Aurelio – De Laurentiis, presidente del Napoli, ndr – è e resta una persona intelligente, un bravo imprenditore. Gli voglio sempre bene”.

Osimhen e Napoli: Giuntoli lancia un chiaro messaggio

Non ha parlato solo di Osimhen, Cristiano Giuntoli. Sul suo passaggio alla Juventus e sul Napoli, ha lanciato un chiaro messaggio: ci sono le candidate allo Scudetto e poi c’è la Juventus. Secondo Giuntoli, che ha per lungo tempo parlato nell’intervista concessa quest’oggi ai colleghi della carta stampata, le candidate al titolo sarebbero Inter e Napoli. La prima, per ovvi motivi legati allo Scudetto appena vinto e da difendere, dall’altra il Napoli per quanto fatto di buono sul mercato. Insomma, per la sua Juventus, ci vorrà tempo. I soldi spesi però non sembrano pochi e il Napoli non è che abbia fatto qualcosa di diverso dalla “rivoluzione” che ha messo in piedi la Juve. “I cavalli si vedono alla fine”, direbbe Max Allegri del quale, Giuntoli, proprio non ne ha voluto parlare nella sua intervista.