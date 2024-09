Rinnovo Kvaratskhelia: scoperta la verità, annuncio di Manna

Kvaratskhelia Napoli: ci sono novità sul rinnovo di contratto? Ecco la verità, svelata dal direttore sportivo Manna.

La società corre il rischio di un altro caso Osimhen? Arriva la bomba riguardo Kvaratskhelia, che non ha ancora firmato il rinnovo con gli azzurri. E’ un vero e proprio caso, quello relativo al destino dell’esterno georgiano, che attualmente guadagna poco meno di 2 milioni di euro.

Pochi, a detta del suo entourage. Soprattutto dopo le ultime stagioni a Napoli del calciatore che, ancora oggi, è un punto di riferimento per la squadra che, nel momento di maggiore bisogno, si affida alle sue giocate per uscire dalle difficoltà.

Consapevole dell’importante in squadra di Kvaratskhelia, De Laurentiis è intenzionato a chiudere l’accordo ed aumentare lo stipendio del calciatore. Prima, però, c’è bisogno di un’intesa con il papà e l’agente del georgiano, che l’estate scorsa volevano portare via il calciatore che aveva ricevuto una ricca offerta dal Psg. Ecco a che punto è la trattativa per il rinnovo con il Napoli di Kvaratskhelia: a fare il punto della situazione è il direttore sportivo Manna.

Importanti aggiornamenti di mercato relativi a Kvaratskhelia, che continua ad essere un punto di riferimento per questa squadra.

Il georgiano, anche sotto Antonio Conte, sta dimostrando tutte le sue potenzialità e chiede – giustamente – un adeguamento dello stipendio ed un altro rinnovo di contratto.

De Laurentiis l’aveva promesso al calciatore e di sicuro il presidente non si tirerà indietro anche se prima dovrà trovare l’accordo economico con l’entourage di Kvaratskhelia.

Manna rompe il silenzio sul futuro a Napoli di Kvaratskhelia

E’ un tema ricorrente in città, quello relativo al destino dell’esterno georgiano Kvaratskhelia.

Il calciatore, secondo le ultime notizie di calciomercato, non ha ancora trovato l’intesa con il Napoli per il rinnovo di contratto.

La società vuole correre il rischio di un altro caso Osimhen, e per questo è intenzionata a chiudere la trattativa ed accontentare il calciatore che resta uno dei migliori della rosa del Napoli.

Fino a quanto De Laurentiis si spingerà per chiudere l’accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia? Un indizio importante arriva da Manna, direttore sportivo del Napoli. Il dirigente ha chiarito, ancora una volta, la posizione della società riguardo questa situazione.

Kvaratskhelia-Napoli: annuncio a sorpresa di Manna

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre partita della sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

Il dirigente ex Juve, oltre a soffermarsi sul match e a discutere delle scelte fatte in sede di campagna trasferimento estiva, ha fatto il punto della situazione anche riguardo la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia.

“Rinnovo Kvaratskhelia? Non abbiamo fretta. Lui ha ancora tre anni di contratto con il Napoli. Siamo in contatto con il suo procuratore ma non abbiamo fissato alcuna deadlinea. Siamo assolutamente tranquilli. Vediamo cosa accadrà nei prossimi mesi”.