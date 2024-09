Scontri tra tifosi al Maradona: svelato cosa è successo

Durante la partita di Coppa Italia fra il Napoli ed il Palermo, sugli spalti del Diego Armando Maradona è successo quello che nessuno vorrebbe raccontare.

Dopo gli episodi di Cagliari, dunque, i tifosi partenopei sono finiti ancora una volta dentro l’occhio del ciclone per via del comportamento avuto ieri sera nei confronti dei “colleghi” palermitani, che in tutta questa storia sono tutto tranne che vittime.

Fino a questo momento c’era pochissima chiarezza su quello che effettivamente fosse successo ieri al Diego Armando Maradona, ma adesso nuove immagini inedite hanno contribuito a chiarire cosa è accaduto ieri sera fra le due tifoserie.

Scontri al Maradona: ecco cosa è successo

Ieri sera lo spettacolo è stato non solo in campo, con il Napoli che ha annichilito il Palermo per 5 a 0, ma anche sugli spalti, ma sfortunatamente in negativo. Sì, perché invece che affrontarsi a suon di cori, le due tifoserie hanno superato ogni limite rendendosi protagoniste di episodi e comportamenti poco consoni alla circostanza.

Eppure in passato Napoli e Palermo erano gemellate, ma nel corso degli anni qualcosa è cambiato, visto e considerato che le tre curve (i partenopei ne hanno due “A” e “B”) sono arrivate a manifestare le proprie amicizie con gruppi rivali alle stesse, Roma per quanto riguarda i rosanero, Catania per i partenopei. Questo ha fatto inevitabilmente precipitare il rapporto tra le due tifoserie, che ieri non si sono di certo salutate con cori d’affetto o altre dimostrazioni di questo tipo.

A fare una ricostruzione accurata dell’accaduto i colleghi di CalcioNapoli24. Il tutto è iniziato quando gli ultras del Palermo sono entrati nel settore ospiti con uno striscione “ODIO CT“, riferimento ai rivali isolani, e gemellati del Napoli, del Catania. Mostrato questo gli esponenti della Curva Nord hanno iniziato ad insultare i napoletani, la cui risposta non si è di certo fatta attendere. I “padroni di casa” hanno infatti accolto i rivali con uno striscione “Noi odiamo Roma“, esacerbando ulteriormente gli animi fino a sfociare in ben altro.

Striscioni, cori e tanto altro: cosa succede ora?

Ieri sera al Diego Armando Maradona la Curva A del Napoli e la Nord del Palermo non si sono limitate ad accogliersi a vicenda con striscioni rivedibili, no. Le due tifoserie sono infatti andate avanti per tutta la serata, scambiandosi cori ma soprattutto lanci di fumogeni e petardi, da una parte e dall’altra.

Adesso cosa succede? Il Giudice Sportivo potrebbe prendere dei provvedimenti nei confronti dei due club, con il Napoli che si ritroverebbe dunque ancora una volta coinvolto in situazioni del genere dopo i fatti di Cagliari, ma per il momento ancora nessuna notifica è arrivato in merito a questa situazione. Quindi non ci resta altro che aspettare, con De Laurentiis che potrebbe presto annoiarsi di queste continue riprese.