Esclusione definitiva, Conte fa fuori il titolare e inventa un “nuovo duo”

Antonio Conte sta pensando a grandi novità per il Napoli che sta nascendo in questo periodo: pronta l’esclusione del titolare.

Il Napoli sta iniziando a macinare gioco e vittorie e Conte ora è sempre più contento di tutta la rosa che ha a disposizione. L’allenatore leccese si era pesantemente lamentato con il presidente De Laurentiis un mese fa e poi ha ricevuto tutte – o quasi – le carte migliori per giocarsi al meglio questa stagione. La ricostruzione del Napoli è appena iniziata e Conte vuole far sì che si arrivi a una rosa perfetta in tutto e per tutto.

La situazione relativa al Napoli è sempre da tenere sotto controllo perché da un momento all’altro possono cambiare molte cose: ora Conte valuta nuovi cambiamenti.

Napoli, Conte esclude un titolare a sorpresa

Il Napoli sta mostrando ottime cose in questo inizio di stagione. Le difficoltà dell’inizio sono state brillantemente superate e ora davanti c’è solo una strada ricca di novità e di stuazioni che pososno favorire lo sviluppo costante della squadra.

La vittoria in Coppa Italia ha fatto sì che anche le presunte seconde linee si mettessero in mostra nel migliore dei modi e creassero dubbi e incertezze nelle idee dell’allenatore leccese.

Secondo le ultime notizie sul Napoli, ora Antonio Conte sta valutando la clamorosa ipotesi di escludere uno dei titolarissimi per far spazio a un nuovo modo di giocare.

Conte esclude Anguissa? Nuova idea a centrocampo

Antonio Conte sta valutando l’ipotesi di escludere Frank Anguissa dai titolari inamovibili del Napoli. Il calciatore camerunense è stato fondmentale fino a questo momento ma ora con il nuovo modulo potrebbe perdere lo status di titolarissimo.

Nella partita contro il Palermo Conte ha provato un Napoli con doppio play. Stanislav Lobotka e Billy Gilmour hanno risposto presente e sono stati eccezionali in mediana e quindi non è da escludere che verrà riproposta questa idea di gioco. L’unico calciatore certo di essere in campo è Lobotka, anche capitano nell’ultima partita e giocatore di grande intelligenza tattica e fondamentale per la costruzione del gioco.

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha ribadito ai tifosi che “Gilmour è un ottimo giocatore che può giocare vicino a Lobotka, ha dimostrato che ci sta benissimo: per me possono giocare insieme“.

Anguissa o Gilmour per un posto da titolare

Frank Anguissa e Billy Gilmour sono in costante ballottaggio per un posto da titolare. L’ex Brighton ha fortemente voluto il Napoli e si sta mettendo in mostra alla grande per strappare il posto da titolare al camerunense.

Per Conte ora c’è una bella gatta da pelare che può essere determinante in vista del futuro. L’unico certo del posto è Scott McTominay, che ha subito conquistato tutti e ha permesso – quasi costretto – a Conte di pensare al cambio modulo.