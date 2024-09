Formazione Napoli: Conte cambia ancora, quante sorprese contro il Monza

C’è l’ostacolo Monza sulla strada del Napoli. Domenica il ritorno al Maradona, per il sesto turno di campionato. Ecco le ultimissime riguardo la probabile formazione, Antonio Conte prepara un’altra rivoluzione.

Archiviata la bella vittoria contro il Palermo, gli azzurri sono scesi subito in campo per preparare la partita di domenica contro il Monza di Nesta.

Una gara importante per il difensore ex Milan, che si giocherà la sua panchina al Maradona. Intanto, Antonio Conte non vuole cali di tensione ed è per questo motivo che tiene i suoi in riga.

Il match contro il Monza, che sulla carta può essere favorevole per il Napoli, nasconde delle insidie ed ecco perché l’allenatore ha già deciso i cambi di formazione da fare.

Ancora indisponibile Meret, che sarà sostituito da Elia Caprile, c’è il dubbio principale che riguarda il sistema di gioco: si torna alla difesa a 4 o sarà confermata quella a 3?

Nelle prossime ore, il tecnico scioglierà i dubbi anche se nella sua testa ha già scelto tutto. Prima vorrà confrontarsi con i suoi più stretti collaboratori per poi fare il punto nella consueta conferenza stampa pre partita.

Intanto, dal Training Center di Castel Volturno, circolano già le prime indiscrezioni relative alla formazione del Napoli contro il Monza: sono pronti nove cambi, ecco tutti i dettagli.

Napoli: le novità in vista di Monza, la decisione di Conte

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione riguardo le scelte di Conte sull’undici da mandare in campo domenica contro il Monza.

Rispetto alla partita di Coppa Italia contro il Palermo, ci saranno ben nove cambi. Una scelta chiara, da parte dell’allenatore che non vuole correre rischi in un match che dovrà essere affrontato nel migliore dei modi dal Napoli.

In questi giorni, infatti, l’allenatore ha lavorato molto sull’aspetto mentale dei suoi giocatori: non vuole cali di tensione ed è per questo motivo che la gara contro il Monza sarà un bel banco di prova per la sua squadra con i tifosi che, ancora una volta, saranno presenti in massa allo stadio per questa sfida di campionato. Al Maradona, infatti, è previsto un quasi sold out, con pochi biglietti disponibile per questa gara.

Probabile formazione Napoli contro il Monza

Spazio, dunque, ai titolarissimi. Sarà 4-3-3? Quindi in difesa fiducia a: Buongiorno, Rrahmani, Olivera con Di Lorenzo. A centrocampo, Anguissa, McTominay e Lobotka, in cabina di regia. E in attacco Kvaratskhelia, Lukaku e Politano, che torna titolare ai danni di David Neres che per il momento resta l’arma da sfruttare a gara in corso da Conte.