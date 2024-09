Napoli: Conte ha fatto una richiesta, giocatori spiazzati

Cosa ha chiesto Conte ai suoi giocatori? Ecco il retroscena del dialogo fra l’allenatore e i propri calciatori, avvenuto in queste ore. Una richiesta sorprendente, da parte del tecnico, ha spiazzato lo spogliatoio.

Importanti novità arrivato dal Center di Castel Volturno, dove la squadra si è riunita in questi giorni per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro il Monza. Prima di ogni seduta, come da consuetudine, il tecnico tiene a rapporto i suoi.

Questa volta ha fatto una richiesta specifica allo spogliatoio, proprio in vista delle prossime gare che vedrà il Napoli protagonista.

Il ritorno al passato di Antonio Conte non è una casualità.

Il tecnico ha dimostrato di poter adattarsi a qualunque sistema di gioco e con un organico come quello del Napoli ha capito che il cambio di rotta era necessario. Ecco perché ha deciso di virare sulla difesa a 4.

Intanto, ieri ha tenuto a rapporto i suoi giocatori: ecco cosa è successo a Castel Volturno.

Discorso alla squadra: ecco cosa ha chiesto Conte ai suoi giocatori

Sliding doors Conte. Il tecnico, in questa sua avventura a Napoli, sta ripercorrendo le tappe della sua prima esperienza in panchina alla guida di una big, alla Juventus.

Le similitudini fra i bianconeri dell’epoca e il Napoli di oggi, sono molteplici. A partire dall’assenza di Coppe, che permise alla Vecchia Signora di concentrarsi tutta sul campionato che chiuse al primo posto in classifica e con zero sconfitte.

E proprio come accadde all’epoca, quando passò dalla difesa a 4 a quella 3, questa volta con gli azzurri è successo il contrario. Conte, dunque, è convinto delle potenzialità di questa squadra e ai suoi giocatori ha fatto un discorso chiaro.

Napoli: Conte sarà accontentato?

A raccontare il retroscena è l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, che ha evidenziato un aspetto dell’allenatore che è turbato dall’eventuale cambi d’atteggiamento della squadra.

Il tecnico, infatti, ieri ha riunito i suoi giocatori e ha chiesto al Napoli di non mollare la presa sul campionato. Gli elogi, i complimenti, rischiano di creare qualche problema, Conte lo sa bene e vuole evitare cali di tensione.

La stagione è appena iniziata e il percorso per arrivare alla fine è ancora lungo e tortuoso. L’ha ribadito ieri ai suoi giocatori, che adesso dovranno dare una risposta nel match di domenica contro il Monza che può nascondere qualche insidia.