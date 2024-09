Napoli, Conte lo esclude: polemica sui social, il motivo è assurdo

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo domenica sera contro il Monza, dopo la vittoria contro il Palermo: c’è un’esclusione pesante che ha subito creato una polemica di interesse comune tra i tifosi azzurri.

Le scelte dell’allenatore vengono sempre ampiamente rispettate da tutti, anche perché fino a questo momento i risultati sono dalla sua parte, tranne per la figuraccia nell’esordio di Serie A contro il Verona. Il tecnico salentino ora ha iniziato ad allenare una squadra a sua immagine e somiglianza ma non intende accettare nessun calo di tensione e per questo motivo sta tenendo sulle spine tutti i calciatori.

Contro il Monza il Napoli si gioca una partita importantissima che servirà per restare agganciati al treno delle prime della classe con la speranza di continuare con il trend positivo per molto tempo ancora.

Napoli-Monza: Conte esclude l’idolo della piazza

La partita tra Napoli e Palermo ha dato segnali importantissimi ad Antonio Conte che ora sa di poter contare su un numero più cospicuo di calciatori e non solo sui 14-15 di alto livello che hanno dimostrato grandi cose negli ultimi anni. Ci sono dei segnali positivi da moltissimi calciatori ma le scelte dell’allenatore in alcuni casi sono divisive.

I tifosi del Napoli hanno alcuni idoli incontrastati e altri calciatori che iniziano a occupare un posto speciale nel cuore e soprattutto in campo e vorrebbero sempre vederli sul rettangolo di gioco.

Secondo le ultime notizie di formazione, Antonio Conte dovrebbe scegliere la stessa squadra iniziale che ha pareggiato contro la Juventus.

Conte esclude ancora Neres dai titolari: polemica social

Le prestazioni di David Neres con il Napoli sono state clamorosamente importanti. Il calciatore brasiliano in pochi spezzoni di gara ha messo a referto 4 assist e un gol, numeri davvero clamorosi in relazione al minutaggio giocato. “Quando vedremo Neres titolare?”, si domandano molti tifosi del Napoli che avrebbero voluto il brasiliano in campo anche per Napoli-Monza, dopo la stupenda gara di giovedì sera.

E invece Conte dovrebbe schierare da titolare ancora Matteo Politano. Il motivo della staffetta vinta ancora dall’ex Sassuolo e Inter è molto chiaro e fa riferimento alla parte tattica che Conte vuole sviluppata in maniera perfetta.

“Bisognerà aspettare un po’ per Neres titolare“, ha rivelato il giornalista Carmine Martino, “perché il Politano che abbiamo visto contro la Juventus è inamovibile in quanto ha saputo fare entrambe le fasi in maniera impeccabile“.

Neres inarrestabile ma deve cambiare un aspetto

Neres è inarrestabile ma non è titolare. La situazione del brasiliano rischia di diventare un caso ma Antonio Conte sta gestendo nel migliore dei modi tutti i dualisimi che si sono venuti a creare fino a questo momento. Perché Neres non è titolare? Semplicemente perché non è ancora predisposto al sacrificio fisico che chiede Conte.

L’allenatore vuole esterni che siano pronti fisicamente sia per la fase difensiva che per quella offensiva e nel primo caso il brasiliano deve ancora crescere. Con il Palermo ha fatto vedere miglioramenti importanti rispetto alle partite precedenti, a dimostrazione che si sta calando perfettamente nella parte.