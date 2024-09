Partite del Napoli a porte chiuse: la decisione del Giudice Sportivo

Scontri e bombe in Curva, a prescindere da chi sia il colpevole, il Napoli rischia grosso per quanto accaduto.

Si erano già avuti problemi in Sardegna, nel match tra Cagliari-Napoli e che aveva spinto il prefetto di Torino a vietare la trasferta ai residenti in Campania per Juventus-Napoli, nella trasferta a Torino, ma occhio a ciò che succederà da qui in avanti, col Napoli che rischia fortemente per quanto accaduto in questi due precedenti.

A riportare la notizia sono i colleghi de La Repubblica che hanno spiegato per bene quella che è la situazione che riguarda il Napoli e la sua tifoseria, sotto osservazione dopo i fatti anche in Coppa Italia tra Napoli-Palermo.

Tifoseria sotto osservazione: porte chiuse per il Napoli

Nel week-end c’è Napoli-Monza, poi Napoli-Como e infine lo stop, in attesa di quella che sarà poi la trasferta prima ad Empoli e poi a Milano, in quello che è il rischio per i tifosi del Napoli di non poter più seguire la propria squadra, ma non solo per le gare “fuori casa”.

Rischia le porte chiuse il Napoli perché, non solo per le trasferte, gli azzurri potrebbero vedere i propri settori chiusi, così come accaduto per il Genoa che, oggi sabato 28 settembre, non avrà i tifosi all’interno del proprio impianto, dopo i disordini nel Derby della Lanterna.

Disordini che, in Coppa Italia, si sono visti appunto anche per Napoli-Palermo e che potrebbero costringere il Giudice Sportivo, assieme al prefetto, di chiudere lo stadio Diego Armando Maradona, qualora dovessero ripetersi i problemi che sono venuti fuori sia nella trasferta a Cagliari che in casa, in Coppa Italia, contro il Palermo. Ovviamente, anche Cagliari e Palermo, come tifoseria, sono sotto osservazione.

Giudice Sportivo: Napoli a porte chiuse, la decisione

Secondo quanto riferisce la stessa fonte, bisognerà fare attenzione alla situazione che riguarda il Napoli, con la possibilità di vedere le porte chiuse al Diego Armando Maradona. Si tratta infatti della possibilità di vedere lo stadio chiuso ai tifosi, qualora dovessero ripetersi episodi come quelli andati in scena in Napoli-Palermo e in precedenza anche per Cagliari-Napoli. Infatti, oltre a Napoli-Monza e Napoli-Como, sarà da monitorare la situazione in vista della trasferta in Toscana, ad Empoli, che precederà quella di uno dei match più sentiti in Serie A, per i tifosi azzurri. Si attende, in ogni caso, una decisione da parte del Giudice Sportivo.

A rischio un big match per il Napoli

A rischio e sotto osservazione, c’è la situazione per un big match del Napoli. Si tratta infatti della trasferta a Milano tra Milan-Napoli, che arriverà non tra molte giornate, a San Siro. Molto presto il Giudice Sportivo chiarirà quella che è la sua possibile decisione, in vista delle prossime partite di campionato.