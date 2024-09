Rudi Garcia pronto a tornare in Serie A: la destinazione

Fu un disastro col Napoli, ma la verità è che fu poi un disastro un po’ con tutti. E allora chissà che non possa tornare Rudi Garcia.

Non al Napoli, sia chiaro – ed è ovvio -, bensì in Italia e in una rivale dei partenopei con il suo annuncio che pare chiaro, secondo quelle che sono le dichiarazioni rilasciate ormai a circa poco meno di un anno dal suo addio al Napoli, con esonero da parte di Aurelio De Laurentiis.

Un esonero del quale si è definito “triste”, per com’è venuto fuori, sin dai primi momenti. Nonostante le critiche dai tifosi del Napoli, in un periodo non facilissimo vissuto nel post-Scudetto, si è definito “supportato” dai tifosi, che avrebbe voluto salutare diversamente. Ma ora è tempo di voltare pagina, a distanza di un anno e può farlo, Rudi Garcia, tornando proprio ad allenare in Serie A.

Rudi Garcia pronto al ritorno in Serie A: la sua intervista

Ha rilasciato un’intervista e lo ha fatto ai microfoni di Tag24, in occasione del Premio Colalucci del 2024, l’ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia.

Ha toccato diversi temi nel corso della sua intervista, ripercorrendo anche il suo passato alla Roma, del quale ha parlato proprio in occasione del suo ritorno in Capitale, con il suo legame con la città di Roma non solo per quanto riguarda il suo passato calcistico, ma anche per i nonni della figlia, considerando che la stessa è nata proprio nel corso della sua esperienza a Napoli, con la giornalista Francesca Brienza.

A tutto tondo, toccando anche il tema su Daniele De Rossi, oltre che sul suo ritorno in Serie A, ha preso dunque voce Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli che può definirsi pronto a tornare.

Serie A, le parole sul ritorno di Rudi Garcia

Quanto segue, è quel che ha dichiarato sul ritorno in Serie A, l’ex Napoli, Rudi Garcia. Ecco cos’ha detto: “Conosco poco Ghisolfi, ma so benissimo che cosa ha fatto in Francia. Ha veramente fatto buonissime cose, però non ho avuto la possibilità almeno per ora di parlare con lui. Adesso che è a Roma sono certo che si trova bene, diciamo che alla Roma ho un po’ aperto io la porta ai francesi”. Tornare a Roma? Non escludo niente, mai dire mai, però vediamo cosa mi aspetta per il mio futuro”.

Ultime su Garcia: dove allenerà in Serie A?

Rudi Garcia era tra le idee della Roma, ancor prima della scelta di Ivan Juric. Chissà che per lo stesso francese, non possa arrivare l’occasione dal prossimo campionato, potendo godersi l’esperienza sin dall’estate e dalla preparazione del pre-campionato, in giallorosso. Tra le idee di diversi club, in ogni caso, la figura di Rudi Garcia che resta, in Serie A, uno degli allenatori liberi più interessanti e a caccia di un riscatto, dopo la brutta parentesi di Napoli.