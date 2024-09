Serie A, brutto infortunio: starà fuori a lungo

L’infortunio è una delle cose più che temono gli sportivi, soprattutto i calciatori professionisti nel mondo del calcio e ora arriva un altro ko in Serie A che fa tanto discutere per il grosso numero di partite.

Un ennesimo problema muscolare e ora aumentano sempre di più a dismisura il numero di calciatori infortunati e quelli che più si fanno male con stop lunghi sono grandi giocatori di squadre big d’Europa perché giocano un grande numero di partite e il continuo accavallarsi di impegni non può che portare a dei problemi muscolari anche.

E’ il caso proprio di un altro giocatore di Serie A che si è infortunato con un brutto problema muscolare che ora complica le cose in vista del futuro. Arrivano ora già i primi aggiornamenti in merito a quello che potrebbe essere il problema per il calciatore che rischia di stare fuori per diverso tempo.

Infortunio in Serie A, dovrà stare fuori a lungo

Il momento ora è davvero difficile per un club di Serie A che ha accusato un altro infortunio per un calciatore che rischia di stare fuori per diverso tempo. Ci sono delle novità preoccupanti in merito a quello che può essere il rientro del calciatore che rischia di dover stare fermo per diverso tempo.

Ancora una tegola per Gasperini perché sono diversi i giocatori infortunati per l’Atalanta quest’anno e molti che resteranno fuori a lungo. Adesso un altro giocatore si è fatto male e rischia di dover avere dei tempi di recupero lunghi per il rientro in campo.

Era partito titolare in Bologna-Atalanta il nuovo acquisto Brescianini su cui punta tanto Gasperini, ma si è fatto male già nel primo tempo e ora bisognerà aspettare l’ufficialità per gli esami e capire quanto tempo resterà fuori.

Perché la brutta sensazione è che Brescianini dopo l’infortunio muscolare starà fuori a lungo tempo. Adesso si cerca di capire quello che può accadere nelle prossime ore perché c’è grande apprensione dopo quello che è accaduto nelle ultime ore.

Si teme un lungo stop per Brescianini con il rientro che può arrivare dopo diverse settimane perché subito si è percepito che ci fosse stato un grosso problema muscolare per il giocatore che ora dovrà stare fuori per diverso tempo e per Gasperini è un altro problema da risolvere.