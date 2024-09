Spalletti torna a Napoli: il gesto è da brividi

“Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c’è altra strada”. E’ questo il mantra di Luciano Spalletti su cui ci ha costruito una carriera intera e vincente fino ad arrivare a fare la storia a Napoli con il terzo scudetto e ora è pronto a tornare.

Il Napoli ha avuto un anno difficile quando è andato via Luciano Spalletti che con ancora un anno di contratto ha voluto interrompere il suo ciclo a Napoli con De Laurentiis. Un duro colpo per la società e la tifoseria che hanno però dovuto soltanto ringraziare l’uomo del grande scudetto.

Perché il CT ha scelto poi la Nazionale Italiana dopo pochi mesi dal suo tatuaggio con il terzo scudetto del Napoli sull’avambraccio. Ora guida l’Italia e ha voglia di raggiungere grandi traguardi, ma in molti sognano un suo ritorno a Napoli in un certo senso.

L’allenatore della storia per il club partenopeo, colui che è riuscito dopo tanti anni a riportare lo Scudetto a Napoli. Perché ora è pronto a tornare Luciano Spalletti, ma non come i grandi tifosi azzurri pensano. Anche se in questo momento le cose vanno alla grande con il nuovo progetto lanciato da Antonio Conte.

Napoli, Luciano Spalletti torna: il gesto

Proprio in queste ore c’è stato il grande ritorno in città di Luciano Spalletti, ma non come sognavano i tifosi del Napoli che potranno vederlo presto al Maradona da spettatore nella prossima partita col Monza. Ora ci sono aggiornamenti su quello che può accadere proprio sugli spalti con un grande saluto.

Proprio nelle ultime ore è stato rivelato il gesto da brividi fatto da Luciano Spalletti per la gente di Napoli, perché ancora una volta ha lasciato il segno il tecnico azzurro che ha fatto qualcosa di davvero toccante. Ci sono novità importanti che riguardano la scelta che è stata fatta.

Spalletti è arrivato a Napoli e ci ha trascorso due giorno il ct dell’Italia per vedere al Maradona la partita tra quello che è il suo Napoli contro il Monza. Ma non finisce qui, perché non è arrivato in città solo per questo il ct della Nazionale.

Infatti, il giorno dopo la partita, lunedì Spalletti si recherà in visita ai piccoli dell’ospedale pediatrico Santobono. Un grande gesto fatto da un grande uomo per i bambini che hanno più bisogno.

Perché il ct dell’Italia assisterà alla partita dei suoi giocatori azzurri che saranno visionati e poi Spalletti sarà all’ospedale pediatrico Santobono assieme al presidente di Artis Suavitas Aps Antonio Larizza e al ceo di Lever Touch Giovanni Liccardo.